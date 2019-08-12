澳政府将投入30亿澳元武装特种部队

新华社堪培拉8月12日电（记者岳东兴）澳大利亚政府12日宣布，将在20年内投入30亿澳元（1澳元约合0.68美元）用于装备尖端设备，从而提升特种部队战斗力。

澳政府官网当天发表声明说，此次对特种部队的投入是为了继续加强2016年澳国防白皮书提到的特殊作战能力。

澳大利亚总理斯科特·莫里森在声明中表示，政府批准投入资金，将确保特种部队拥有尖端设备和能力，从而更好应对包括恐怖主义在内的威胁。

声明介绍说，此次对特种部队的投入第一阶段名为“格雷芬项目”，预计投入5亿澳元。澳国防部长琳达·雷诺兹表示，“格雷芬项目”将向特种部队提供最优良装备，同时帮助特种部队与情报、科技等机构合作，以评估未来威胁与机遇。

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