麻辣财经：人民币汇率啥走势？这些数据最有说服力！

上周，人民币汇率市场波涛汹涌。

8月5日，人民币兑美元离岸和在岸汇率，先后突破“7”的整数关口，引发市场高度关注。

仅仅过了一天，美国就抛出一顶大帽子。8月6日，美国财政部宣布将中国列为“汇率操纵国”，这是自1994年以来，美国首次将中国列为“汇率操纵国”。

几小时后，中国人民银行即发布声明，表示“操纵汇率”这个锅，中国不背！

声明说，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，在机制上人民币汇率就是由市场供求决定的，不存在“汇率操纵”的问题。今年8月以来，人民币汇率出现一定幅度贬值，主要是全球经济形势变化和贸易摩擦加剧背景下市场供求和国际汇市波动的反映，是由市场力量推动和决定的。

声明还指出，美国给中国贴的这一标签，也不符合美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准，是严重破坏国际规则。

8月9日，针对人民币汇率问题，还有两份强有力的报告出炉：一份来自中国人民银行，一份来自国际货币基金组织（IMF）。

中国人民银行的《2019年第二季度中国货币政策执行报告》说： 2019年以来，人民币汇率以市场供求为基础，参考一篮子货币汇率变化，有贬有升，双向浮动。人民币汇率在合理均衡水平上保持了基本稳定，汇率预期平稳。

那么，人民币汇率是怎么双向浮动的？1—4月，主要受国民经济开局平稳，积极因素逐渐增多，境外投资者增持境内股票等影响，人民币对美元汇率和对一篮子货币汇率都有所升值；5月份以来，主要受外部不确定性增加影响，人民币对美元汇率有所贬值。8月以来，受国际经济金融形势及对中国加征关税预期等影响，人民币对美元汇率破了7元。

国际货币基金组织（IMF）的报告，更是“打脸”美国财政部。国际货币基金组织发布的执董会与中国的第四条磋商报告指出，人民币虽然对美元贬值，但相对于一揽子货币大体稳定。中国外汇储备充足，自去年第四条磋商以来，人民币实际有效汇率贬值约2.5%，中国人民银行几乎没有对人民币汇率进行干预。

如果截取一个更长的时间段，人民币汇率的走势是啥样的？未来人民币汇率机制改革，还有哪些重要举措？8月10日，在第三届中国金融四十人（CF40）伊春论坛上，很多专家都谈到了这个问题，并给出了翔实的数据，咱们一起来看看吧。

2005年初至2019年6月，人民币名义有效汇率升值38%，实际有效汇率升值47%

“国际上汇率评估最权威的机构，不是美国财政部，而是国际货币基金组织。” 中国人民银行国际司司长朱隽说，IMF作为国际货币和金融体系的核心机构，长期致力于促进国际金融稳定和货币合作，推动国际贸易的扩大和平衡发展，保持成员国之间有秩序的汇兑安排，是各国宏观政策经济协调主要平台。

实际上，对于人民币汇率，国际货币基金组织一直力挺中国。自2015年以来，国际货币基金组织和中国每年的第四条款磋商中多次指出，人民币汇率水平和经济基本面大体一致。今年7月10号，IMF发布对外部门报告也指出，中国实际有效汇率处于基本面和理想政策对应的水平。

IMF还建议，中国下一步面对不断升级的贸易摩擦，可以扩大汇率弹性。

今年以来，人民币汇率在合理均衡水平上，处于双向浮动、基本稳定状态。如果截取一个更长的时间段，人民币汇率的走势是啥样？

根据国际清算银行公布的数据，从2005年汇率形成机制改革启动到现在，即从2005年初至2019年6月，人民币名义有效汇率升值38%，实际有效汇率升值47%，是二十国集团经济体中最强势的货币，在全球范围内也是升值幅度最大的货币之一。

也就是说，在过去将近15年的时间里，人民币不但没有贬值，而且是全球升值幅度最大的货币之一！

这样一个结论，可能出乎很多人意料。但仔细回想，这些年人民币对欧元、英镑和港币等，基本上都是升值的。

比如，人民币对英镑汇率，最早曾经在10以上，去年还到过9，现在则是8.5左右。也就是说，以前换1英镑需要10元人民币，现在8.5元就能换1英镑。据说，由于英镑下跌，今年一季度去英国旅游的中国人同比增加了27%。

“在1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机中，中国一直承诺人民币汇率保持稳定，有力地支持了国际金融市场稳定和全球经济复苏。”朱隽说，2018年以来，美国不断升级贸易争端，中国始终坚持不搞竞争性贬值，中国没有也不会将汇率作为工具来应对贸易争端。

2018年全年，人民币对美元的双边汇率贬值幅度不到5%，对一篮子货币汇率贬值幅度仅仅在1.5%左右。今年以来，随着美国频繁地升级贸易摩擦，双边汇率和多边汇率贬值幅度都不到2%。“在美国极限施压，贸易摩擦不断升级的情况下，汇率和资本流动面临的压力越来越大，人民币有这样的表现实属不易。”朱隽表示。

拓展新的发展空间，逐步提高人民币国际化程度

“汇率问题，是金融市场的核心问题之一。汇率是一个看得见、摸得着，跟国家、企业乃至个人都息息相关的货币比价关系，是一个可量化的关键指标。” 十二届全国政协副主席、CF40常务理事会主席陈元说。

中国作为负责任的大国，十几年来，一直恪守G20领导人峰会的宣言精神，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性的目的。

“我们汇率政策体系的核心，是一个有管理的浮动汇率体系，自2005年以来一直延续这样的一个体系。” 中国金融40人论坛学术委员会主席、北大国发院副院长黄益平认为，人民银行对于外汇政策的操作，有三个方面比较重要的目标：第一是扩大人民币汇率的弹性，第二是逐步走向由市场机制决定汇率水平，第三是保持汇率在均衡、合理水平上的相对稳定，在短期内尽量减少过度波动。

2005年7月，人民币汇率启动参考一篮子货币进行调节有管理的浮动汇率制度。此后，人民银行不断探索并且完善更加市场化的汇率形成机制。

2012年4月，银行间外汇市场人民币对美元日波动区间由0.5%扩大1%，2014年进一步扩大2%。

2018年8月，人民银行推动人民币汇率中间价的改革，逐步明确了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化+逆周期因子”的人民币汇率中间价形成机制。汇率政策的规则化、透明度和市场化水平不断提高。

多年来，中国协同推进汇率形成机制改革、金融服务业开放、提高资本账户可兑换，人民币汇率弹性不断增强。人民币的强势货币特征，也与这些改革息息相关。

同时，随着人民币在跨境贸易和投资中使用的深度和广度不断地拓展，人民币国际化程度快速提升。

2015年，人民银行实施了一系列的改革措施，解决了人民币入篮的各项政策性和技术性障碍，最终推动IMF在2015年10月，宣布将人民币纳入SDR的篮子。

2016年10月，人民币正式加入SDR，成为人民币国际化的里程碑，这也是中国参与全球治理的里程碑。人民币纳入SDR篮子生效之后，对中国经济产生了一系列正面影响，包括人民币资产配置需求和吸引力不断上升，周边许多国家宣布将人民币纳入外汇储备，人民币成为IMF和多边开发银行官方交易货币等。

“当前，人民币还是一个以国内经济为主体的货币，人民币国际化尚处在起步阶段。虽然，人民币取得了加入SDR的重要成果，但在世界范围内，投资、结算等使用人民币的占比还是比较小的。” 陈元表示，解决外汇的战略地位问题，根本上就是要加强人民币本币的发展和建设，进一步提升人民币的国际影响力和国际地位。

“新中国成立70年以来，人民币在国内已经长期稳定运行，未来还将继续稳定运行下去。我们要多采取一些创新型手段，勇于试探、勇于拓展新的发展空间，逐步提高人民币的国际化程度。”陈元说。

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