贾马太宣布赢得危地马拉总统选举

新华社马那瓜8月11日电（记者许雷）危地马拉城消息：危地马拉最高选举法院网站11日发布的初步计票结果显示，在当日举行的总统选举第二轮投票中，前进党候选人亚历杭德罗·贾马太优势明显。贾马太已宣布胜选。

本轮选举有贾马太和前第一夫人、全国希望联盟候选人托雷斯两位候选人角逐。根据对90.75%选票的统计，贾马太的得票率为59.38%，托雷斯的得票率为40.62%。由于贾马太所获选票已超过全部选票的半数，其当选新一届总统已无悬念，但该结果还需要危地马拉最高选举委员会的最终确认。

在6月中旬举行的第一轮选举中，有19名候选人参加角逐。计票结果显示，托雷斯得票率超过25%，排名第一；贾马太得票率超过13%居于第二。危地马拉选举法规定，候选人在总统选举第一轮投票中获得超过50%的选票，即被视为直接胜出。如无人获得半数以上选票，得票率居前两位的候选人进入第二轮投票。

据分析，检察机关指认托雷斯涉嫌非法筹集竞选资金，直接影响了她在大选第二轮投票中的支持率。

危地马拉宪法规定，总统由直接选举产生，任期4年，不得连任。

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