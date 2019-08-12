巴西圣保罗举行中华文化快闪活动

新华社圣保罗8月11日电（记者宫若涵）“《我和我的祖国》中华文化快闪活动”11日在巴西圣保罗市保利斯塔大街举行。百余名华侨华人和巴西民众观看了演出。

下午两点，在圣保罗著名商业街保利斯塔大街上，数十名中国和巴西演员给现场观众带来了一场洋溢着浓郁中国风的精彩表演。演出以热闹的舞龙舞狮拉开序幕。随后，腰鼓、儿童民族舞蹈、民族乐器演奏、功夫、旗袍秀、太极拳等中国传统文化节目轮番登场，博得观众的热烈掌声。本次快闪活动在大合唱《我和我的祖国》的歌声中圆满结束。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁说，今年是新中国成立70周年，也是中巴建交45周年。华侨华人在活动中手持两国国旗，一方面表达了对祖（籍）国的真诚感情，另一方面也表达了对中巴友好的美好祝愿。

本次快闪活动由巴西北京文化交流协会等侨团主办。巴西北京文化交流协会会长赵永平说，今年是新中国成立70周年，今年的8月15日，是中巴建交45周年纪念日，也是巴西第二年庆祝“中国移民日”。这次活动以街头快闪的活动形式传播了中国文化，推进了民间外交。

去年，巴西联邦政府将每年8月15日定为“中国移民日”。

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