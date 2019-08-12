《速度与激情：特别行动》继续领跑北美周末票房榜

新华社洛杉矶8月11日电（记者高山）尽管面临诸多新片竞争，环球影业发行的动作片《速度与激情：特别行动》依然脱颖而出，凭借周末3天入账2540万美元，连续第二周领跑北美周末票房榜。

由戴维·利奇执导，好莱坞动作明星德韦恩·约翰逊和杰森·斯坦森共同主演的该片是《速度与激情》系列电影的外传电影，在片中“互相看不顺眼”的两位硬汉为了对付经过“基因增强”的邪恶强敌而不得不携手合作。《速度与激情》是环球影业旗下最赚钱的系列电影之一，已在全球票房狂揽约50亿美元。

《速度与激情：特别行动》的北美票房总收入上映9天达1.08亿美元，全球票房总收入目前已经突破3.32亿美元。

狮门影业发行的恐怖片《黑暗恐怖故事》是本周“表现最好的新片”，凭借2080万美元的入账冲到了本周北美周末票房榜次席。安德烈·奥夫雷达尔执导的该片改编自同名经典儿童恐怖书籍，讲述一群青少年受到从他们所读的恐怖故事书籍中“活过来”的可怕妖物的威胁。

迪士尼的“真兽版”《狮子王》本周末3天入账2000万美元，排名第三。这部改编自迪士尼1994年经典动画片的电影自7月19日上映以来，北美票房总收入已达4.73亿美元，全球票房总收入更是高达13.34亿美元。

派拉蒙影业发行、詹姆斯·博宾执导的冒险片《爱探险的朵拉：消失的黄金城》本周末上映后入账1700万美元，排名本周第四。索尼公司发行、昆汀·塔伦蒂诺执导的喜剧剧情片《好莱坞往事》排名第五，周末3天入账1160万美元。

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