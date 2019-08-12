第62届哥伦比亚麦德林鲜花节落幕

新华社哥伦比亚麦德林8月11日电（记者高春雨）为期10天的第62届麦德林鲜花节11日在哥伦比亚第二大城市、安蒂奥基亚省会麦德林落幕。当天举行的花盘游行是鲜花节最重要的活动，吸引了上千名花农和表演者的参与。

本届鲜花节于本月2日开幕。据鲜花节主办方麦德林文化局局长博特罗介绍，鲜花种植和出口是安蒂奥基亚省的重要产业之一，而麦德林鲜花节已成为该省“名片”，“在吸引国内外游客的同时也给这里带来了经济收益”。

麦德林鲜花节的历史可追溯到1957年，初衷是为了给当地花农提供展销平台。2003年，这一活动被哥伦比亚政府认定为国家文化遗产，成为当地最重要的文化活动。如今，鲜花节每年8月初开幕，为期10天左右，其间多项与鲜花有关的活动轮番上演。

花盘游行源于西班牙殖民统治时期。当时，为了掠夺哥伦比亚的自然资源，殖民者强迫当地印第安人用椅状大筐运输黄金、矿石等物资。如今，人们把这种大筐改良成了花盘，形式相似，但内在含义却大相径庭。

制作花盘需花费数周乃至数月时间。游行当天，组委会根据类别评选出最佳设计后，所有参加游行的花农按次序背着数十公斤的花盘走完两公里左右的游行路线。走完全程并非易事，但花农们乐此不疲。花农隆多尼奥告诉记者，他一家三口基本每年都要花一个多月时间制作花盘并参加游行。

鲜花产业在哥伦比亚起步晚，但凭借众多区位优势，经过40多年快速发展，哥伦比亚已成为仅次于荷兰的全球第二大鲜花出口国。目前，鲜花产业已成为哥伦比亚重要产业，并在很大程度上解决了该国农村人口就业问题，玫瑰、康乃馨、百合、绣球等1000多种鲜花从哥伦比亚出口到全球上百个国家。

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