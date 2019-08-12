联合国秘书长告戒青年人面临学习危机

新华社联合国8月11日电（记者王建刚）“国际青年日”前夕，联合国秘书长古特雷斯致辞，告戒青年人正面临一场学习危机，同时批评学校未能向青年人传授在技术革命中所需的各种技能。
联合国大会1999年通过决议，将每年8月12日定为“国际青年日”。今年“国际青年日”的主题是“改变教育”，旨在进一步推动教育变革，使教育更具包容性，并使教育与当今世界建立起更加紧密的联系。
古特雷斯说，“我们正面临着一场学习危机。青年人往往在学校里学不到在技术革命中所需的技能，学生们需要学会如何学习。”
古特雷斯指出，教育应当把传授知识和生活技能以及培养批判性思维结合起来，传授可持续性发展和气候变化方面的知识，弘扬性别平等、保护人权以及和平文化的理念。
据联合国统计，全球目前有18亿年龄在10岁至24岁之间的青少年，该年龄段人口的数量为有史以来之最。然而，世界上超过一半6岁至14岁儿童及青少年缺乏基本的阅读和数学能力。
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