原标题：美将中国列为“汇率操纵国”有何居心，看多国专家怎么说

中国不是“汇率操纵国”，美国一些人试图编造的故事没人信，对中国的无端指责只不过是一场闹剧。

连日来，从国际货币基金组织报告到全球知名专家，到国际主流媒体，均作出解读并对美方的单边行径进行了批评。

11日出版的人民日报发表钟声文章，题目是《国际货币基金组织报告充分说明中国不是“汇率操纵国”》。

文章指出，市场有“看不见的手”，会让美国一些人的“如意算盘”终究算不出“如意结果”。经济规律在那里，无论你懂不懂，它都在那里，都在发挥作用。国际有识之士一再指出，国际贸易建立在互利基础上，而不是建立在你输我赢的基础上，美国一些人采取的保护主义政策是“现代开放的贸易体系面临的最大威胁”。

令多国专家担忧的是，美方指责中国为“汇率操纵国”的做法不仅搅动国际资本市场，也给世界经济前景蒙上阴影。

美国乔治·梅森大学经济学教授唐纳德·布德罗认为，人民币对美元汇率走低与美方发起的贸易争端给全球经济带来不确定性有关，美方把中国列为“汇率操纵国”是政治因素作祟。

俄罗斯外交部外交研究院世界经济教研室教授曼图索夫说，美方单方面实施贸易保护政策和在经贸争端中加大“赌注”，将给世界经济带来非常负面的影响。在经贸和金融货币领域，中国既维护自身利益又遵循现行国际规则，“全球最大的汇率操纵国其实是美国”。

德国法兰克福金融管理大学经济学教授霍斯特·勒歇尔表示，近几年人民币汇率承受的压力来自市场，中国央行没有故意压低人民币汇率，美方将中国列为“汇率操纵国”是出于政治目的。勒歇尔说，投资者担心中美经贸摩擦可能扩大到货币金融领域，让金融市场的前景变得不确定。

日本经济学家田代秀敏指出，将他国列为“汇率操纵国”，是美方的谈判工具。中国今天的遭遇今后也可能发生在日本、欧洲、东南亚等地区经济体上。

斯洛文尼亚前总统图尔克说，美国政府挑起的经贸摩擦已经阻碍了国际贸易的发展，使全球经济面临衰退风险；美国的单边行为得不到任何支持。

归根结底，需要在平等和相互尊重的前提下着眼可持续发展、寻求贸易平衡，走正路、行大道。

(责编：袁勃)