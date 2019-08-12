新华社科伦坡8月12日电 通讯：一摞旧报纸里的斯中情谊

新华社记者朱瑞卿 唐璐

达马瓦德纳兄弟二人在斯里兰卡首都科伦坡的家中有一摞旧报纸，数十年的岁月让泛黄纸面上的字迹变得斑驳不清，纸张也格外脆弱，翻阅时稍有不慎便会破损。哥哥阿吉特指着报纸上的一行僧伽罗文告诉记者：“这篇1949年5月1日的新闻，报道了当年中国解放战争中的上海战役。”

这份报纸名为《共产党人》，由斯里兰卡共产党1949年创办。达马瓦德纳兄弟的父亲苏德曼·达马瓦德纳曾多次在这份报纸上撰文，向当时的斯里兰卡社会介绍中国的革命进展。如今，达马瓦德纳兄弟将这摞旧报纸视为父亲留下的宝贵精神财富。

阿吉特如数家珍般向记者介绍着报纸上一篇篇与中国有关的新闻报道，“这篇是父亲撰写的关于新中国开国元勋朱德的介绍；你再看这篇1949年5月27日的文章，标题写着‘中国上海在一片红旗中解放’”。

在兄弟二人家中，来自中国的佛像、兵马俑雕塑等与中国有关的印迹处处可见。弟弟苏玛蒂告诉记者，新中国1949年成立以后，他们的父亲作为商人继续以民间友好使者的身份，致力于推动斯中友好关系。

谈到两国间著名的《米胶协定》时，苏玛蒂拿出1952年的一份《共产党人》报，上面报道了时任斯贸工部长森纳那亚克前往中国签署协定的消息。他说：“斯里兰卡国内对《米胶协定》曾有不同声音，为推动这一协定，父亲多次在当地报纸上发表文章，介绍《米胶协定》将给两国带来的益处。”

1952年12月，中斯正式签署《米胶协定》，掀开了两国友好关系的新篇章，也为两国在1957年建交打下了重要基础。同年，苏德曼和几位志同道合的朋友共同建立了首个斯中民间友好机构——斯里兰卡中国友好协会。

“斯中建交以后，两国间人员交流往来不断加强，那时来到斯里兰卡的中国人都亲切地称呼我父母为‘苏大哥’‘苏大嫂’。上世纪60年代，父亲还在科伦坡10区开了一家‘人民书店’，专门售卖来自中国的书籍杂志。1959年至1977年，他曾先后7次访问中国。”阿吉特说。

苏德曼1979年离世后，阿吉特和苏玛蒂子承父业，继续坚持着推动斯中友好关系发展的事业。

从2001年开始，苏玛蒂开始致力于斯中佛教文化交流。2015年，斯中佛教友好协会正式成立，苏玛蒂出任主席。

“协会成立以来，一直和中国佛教协会保持着密切联系。在中国驻斯使馆的帮助下，协会还开展了许多公益活动，比如为斯里兰卡当地的慢性肾病患者提供医疗服务等。”苏玛蒂说，斯里兰卡僧人也有了更多前往中国学习交流的机会。

今年60岁的阿吉特是斯中佛教友好协会的副主席，平日里忙于安排各种友好团组的访问活动。他在41年前曾去中国留学，能说一口流利的中文。他感慨道：“去中国留学是我一生中最正确的决定。我见证了斯中友谊的不断发展，以及中国经济社会的快速进步。”

阿吉特表示很高兴看到斯中正携手共建“一带一路”。他说，科伦坡港口城、汉班托塔港等项目不仅带来了就业机会，更为斯里兰卡经济注入新活力。

“如果我的父亲还活着，看到今日的斯中友谊，他一定会很高兴。作为他的儿子，我们将继承他的事业。现在，我的儿子正在中国山东上学，希望今后他也能为斯中友好做出贡献。”阿吉特说。

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