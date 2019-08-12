2019上半年美国灾害频发 调查称基建损失约12亿美元

综合报道，在2019年上半年，暴风雨和洪水在全美范围内造成了严重破坏。据联邦紧急事务管理局(FEMA)建立的公共基础设施损害的初步评估，全美24个州约有12亿美元的损失。该数据包括道路和桥梁，公用设施，水控设施，公共建筑和设备以及公共公园的损坏评估。
报道称，受到灾害的每个州必须符合特定的损害值，才有资格根据其人口获得联邦援助，多数受灾州有资格获得联邦援助。不过，随着灾害评估的持续，受灾州和地区的总数可能会增加，因为有几个州尚未完成最近灾害的损害评估。
据报道，各州的数据不包括有资格获得美国陆军工程兵团(U.S. Army Corps of Engineers)援助的堤坝损坏报告。陆军工程兵团已经估计，密苏里河流域堤防的修缮成本将会额外增加10亿美元。
据美联社给出的各个受灾州的基础设施初步损害评估，除了还在进行评估的灾害损失，内布拉斯加州损失最高，因3月9日至4月1日期间发生的风暴和洪水，其损失达到4.359亿美元；排在第二位的是爱荷华州，因为发生在3月12日至6月15日的风暴和洪水，其灾害损失达到1.327亿美元。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】