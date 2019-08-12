“脱欧”乱局中，英国各派争论女王是否应出面解决危机

我们的政治家没能力管理国家。”据英国《星期日泰晤士报》11日报道，英国女王伊丽莎白二世私下表达了她对当前领导阶层“治理无能”的失望。该报称，这是女王长达67年在位期间所发表的最为尖锐的政治言论之一，过去她对政治的看法很少被曝光。英女王在戴维·卡梅伦辞职后不久的一次私人活动上发表了上述言论，但一位王室消息人士称，她的不满情绪从那时起就一直在增长。这番言论凸显出女王对2016年公投所造成的“爆炸性政治后果”的愤怒，这场公投至今持续分裂着英国议会和整个国家。

报道称，英国议会有关“脱欧”的争斗日益激烈甚至变得“有毒”，女王在此问题上对外一直谨慎地保持着中立的态度。但是据一位王室高层人士透露，“她(指女王)对我们国家政治家的领导能力感到不满和失望，而且失望情绪越来越重。”

女王伊丽莎白“吐槽”英国政界被曝光的背景是，近日有英国议员希望女王“干政”，以阻止现任首相约翰逊的“无协议脱欧”计划实施。美国有线电视新闻网(CNN)11日称，自上任以来，约翰逊并没有软化他的“硬脱欧”立场，他引入了很多强硬“脱欧派”加入他的内阁和顾问团队，“无协议脱欧”已成为最有可能的结果。

据英国路透社报道，英国议会多数议员反对“无协议脱欧”，因此在10月31日“脱欧”的截止日期来临之前，预计在9月初、议会夏休期结束时，议会可能会对约翰逊发起“不信任投票”，而此前有消息称，即使通不过下议院的信任投票，约翰逊也不会辞职，这将导致英国政治陷入动荡和危机。

英国《太阳报》称，上周，工党影子大臣麦克唐奈表示，“我不想把女王牵扯进‘脱欧’中”，但是如果约翰逊通不过信任投票又要霸占首相位置，他就要把工党领袖科尔宾“用出租车载着”直接送到白金汉宫，向93岁的女王报告：工党已准备好掌权。

按照传统，新首相去白金汉宫接受女王正式任命是由提前演练好的车队护送。麦克唐奈此番表态被认为是显示着，试图阻止“无协议脱欧”的议员在议会已无计可施，正在谋划让女王出面解决“脱欧”危机。

《星期日泰晤士报》称，根据英国《定期议会法案》，女王可能被要求任命科尔宾或其他资深政治家组建一个能够赢得议会信任的政府。但唐宁街消息人士称，在首相辞职问题上，法律没有做出规定，这让工党等担心约翰逊可能“无视失败”，在10月31日后举行大选，让议员们无力阻止英国“无协议脱欧”。

议员们对女王介入“脱欧”的期待可能会落空。据英国政府消息人士透露，英国王室希望以“不影响女王长期立场”的方式处理问题。《星期日泰晤士报》称，女王的私人秘书、内阁秘书、首相首席私人秘书已组成一个“金三角”，就女王的独立性展开广泛讨论。就女王在“脱欧”方面的角色问题，英国内阁办公厅一直在提供咨询建议。消息人士表示，他们将尽力防止女王做任何政治决策。如果“脱欧”局势继续恶化，“金三角”将书面警告各党领袖以及重量级议员，不要让女王卷入“脱欧”事宜。

据报道，女王的助手对媒体表示，如果约翰逊在信任投票中失利，必须由议会决定由谁来组建新的政府，只有这样，女王才能被要求会见新首相。英国《太阳报》评论称，如果将女王卷入“脱欧”危机中，英国的传统将被打破。英国要摆脱当前的混乱，方式不应该是把女王拖入政治，正确的做法是兑现英国民众3年前的决定。

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