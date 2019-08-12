日本酷热 便携电扇热销

日本今夏酷热，便携电扇因而热销。

日本共同社11日报道，可以绑在手腕、甚至挂在脖子上的小电扇去年主要受年轻女性欢迎，今年使用者遍及男女老少。

家居用品零售商东急手创馆发言人山田一行（音译）说：“我们有多种防暑降温产品，包括便携电扇、降温喷雾和冰感方巾，但便携电扇在这些产品中最受欢迎，成为日本人今夏标配。”

这家企业今年4月以来销售的便携电扇款式达到大约100种，大约是去年的两倍。截至8月8日，东急手创馆在全日本总计卖出大约18万个便携电扇，比去年增加两倍。

另一家家居用品商去年4月至8月售出超过10万个便携电扇，今年截至8月8日售出大约60万个。

便携电扇在日本售价多在1500至2000日元（约合100元至133元人民币）之间，通常配有充电电池，除了能带在身上，还能固定在包袋或桌面上。（欧飒）【新华社微特稿】

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