美国亿万富翁爱泼斯坦狱中死亡 初步推断死因是自杀

美国亿万富翁、金融家杰弗里·爱泼斯坦10日在美国纽约曼哈顿一座监狱死亡，初步推断死因是自杀。

美国联邦调查局和司法部监察长办公室将调查这一事件。爱泼斯坦7月初因涉嫌合谋拐卖和性侵未成年少女而遭逮捕和拘禁，相关调查和审理将继续。

【狱中自缢】

美国联邦监狱管理局在一份声明中说，狱警10日早晨大约6时30分发现爱泼斯坦在囚室内没有反应，将他送至医院，医院宣告他已死亡。

一名不愿公开姓名的知情人士披露，狱警发现现年66岁的爱泼斯坦在囚室中自缢。那间囚室只关了他一人。

爱泼斯坦7月6日从法国首都巴黎乘坐私人飞机回到美国，在新泽西州一座机场遭警方逮捕。保释请求遭法官拒绝后，爱泼斯坦在曼哈顿都市管教中心接受拘禁。同月23日，狱警发现爱泼斯坦短暂失去意识，脖颈出现伤痕。监狱方面随后对他施行防自杀监视。

那名知情人士说，近期对爱泼斯坦解除自杀监视，回到禁闭室关押。美国联邦监狱管理局规定，两名狱警每隔30分钟对所有囚室检查一遍，夜间除外；针对受到自杀监视的囚徒，狱警每隔15分钟检查一遍。

纽约曼哈顿前任联邦检察官普里特·巴拉拉在社交媒体“推特”说，狱警通常不会把受到自杀监视的囚徒关押在禁闭室。

不清楚狱方为什么解除对爱泼斯坦的自杀监视。

【持续调查】

美国司法部长威廉·巴尔说，得知爱泼斯坦在联邦监狱中死亡，他十分“震惊”。同时，司法部监察长办公室和联邦调查局将就爱泼斯坦的死因启动调查。

巴尔在一份声明中说，爱泼斯坦身亡所引发的“重重疑问”必须得到解释。

参议院司法委员会成员、共和党人士本·萨斯10日向巴尔发出信件。他在信中说，从司法部总部的工作人员到夜班狱警，所有人都知道爱泼斯坦有自杀的风险，后者的“黑暗秘密不能随着他消亡”。

路透社以另外一名知情人士为消息源报道，就爱泼斯坦所受指控，曼哈顿联邦检察官办公室将继续调查。

曼哈顿联邦检察官杰弗里·伯曼在一份声明中说，检方将继续调查针对爱泼斯坦起诉书所涉及的案件。多名检察官说，调查人员上月搜查爱泼斯坦住宅时，发现数以百计裸体照片；一些照片刻录在光盘上，存放在保险箱中。

爱泼斯坦上月出庭，拒绝认罪。法官告诉他法庭审理不会早于明年6月。

爱泼斯坦生前与不少名人权贵过从甚密。法庭文件显示，他与美国总统唐纳德·特朗普、前总统比尔·克林顿等人交好。不过，爱泼斯坦的起诉书没有提及上述人士。

爱泼斯坦2008年因诱奸未成年少女罪名成立被判13个月监禁。美国前劳工部长亚历山大·阿科斯塔7月辞职，缘由是他受到当年任佛罗里达州联邦检察官期间对爱泼斯坦“宽大处理”的指认，面临巨大舆论压力。（王逸君）（新华社专特稿）

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