美企排出“工作最累”美国城市榜 华盛顿高居榜首

美国移动技术企业Kisi发布一份依据工作劳累程度排出的美国城市榜单，首都华盛顿、得克萨斯州休斯敦和佐治亚州亚特兰大在榜单上位列前三，加利福尼亚州圣迭戈、萨克拉门托和内布拉斯加州奥马哈是“最不累”城市。

研究人员调查40座美国城市后发布这份榜单。榜单依据人们每周工作时长、通勤时长、假期天数和带薪陪伴家人的家庭假期天数等数据产生。

首都华盛顿的工薪族平均每周工作43小时，每年带薪休假9天，每天耗费大约35分钟通勤。美国有线电视新闻网10日报道，华盛顿高居榜首的主要原因是没有法定带薪家庭假期。

在“最不累”城市加州圣迭戈，人们平均每周工作大约42小时，每年带薪休假9天，每天通勤时间大约26分钟，获得长短不等的带薪家庭假期。

Kisi说，发布这份榜单不是想告诉人们最好在哪里工作或生活，而是希望借这份榜单提醒城市管理者改善劳动者福利。（欧飒）【新华社微特稿】

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