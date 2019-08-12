新华社东京8月11日电（国际观察）中日重启战略对话释放积极信号

新华社记者郭丹

8月10日，中国外交部副部长乐玉成和日本外务事务次官秋叶刚男在日本长野县共同主持新一轮中日战略对话。双方再次确认，将积极落实中日领导人大阪会晤达成的重要共识，努力构建契合新时代要求的中日关系。

分析人士认为，中日时隔7年重启战略对话是两国政治互信不断增强的表现，有利于双方拓展合作。在当今世界百年未有之大变局中，中日需要进一步加强合作，共同应对挑战，为动荡不定的世界注入更多稳定性和正能量。

重启对话意义重大

战略对话是国家之间就重大、关键性问题进行沟通的一种机制。分析人士认为，重启战略对话体现了中日政治互信正在不断增强。

中日战略对话始于2005年5月。截至2012年6月，中日战略对话共进行了13轮，为克服两国间政治障碍、确定两国战略互惠关系的基本框架和重要内涵发挥了重要作用。但后来由于日方的错误行径，战略对话被中断。

近些年来，中日关系趋暖回升。2017年11月11日，在中日邦交正常化45周年之际，两国领导人在APEC岘港会议期间举行会见；2018年，两国迎来《中日和平友好条约》签订40周年并开展了高层往来等一系列活动；2019年6月，两国领导人在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤并确立了十项共识，为中日关系发展确定了方向。

中国社科院日本研究所外交研究室主任吕耀东认为，政治互信是双方友好关系不断推进的基础。2017年以来，中日文化交流、海洋对话、安全对话等全方位展开，为此次战略对话重启做了良好铺垫。

中日重启战略对话有助于推动双边合作。吕耀东说，中日在经贸、能源、环保、养老等领域都有非常大的合作空间，希望两国在合作过程中能全方位增强互信，促进双边关系不断向好发展。

加强协调应对挑战

中日关系不仅仅涉及双边，也是关系到地区乃至世界和平发展的重要关系。当今世界单边主义和保护主义抬头，不确定、不稳定性仍很突出，中日两国需要加强协调合作，共同应对挑战。

吕耀东说，从地区经济合作来看，日韩贸易摩擦势必影响到中日韩自贸区谈判，中日韩自贸区不仅仅涉及三国的利益，更关乎整个东亚经济的共同利益。此外，日韩摩擦可能也会影响到区域全面经济伙伴关系谈判。中日双方需要就这些问题进行沟通协商。从区域安全角度来说，中日双方有必要就朝鲜半岛等问题坦诚交换意见。

两国领导人在大阪表示，中日同为亚洲重要国家和世界主要经济体，应共同维护多边主义和自由贸易体制，积极引领区域一体化，推动构建开放型世界经济，促进世界各国共同发展。

早稻田大学现代中国研究所所长青山瑠妙认为，中日作为亚洲大国，能就各种地区问题交换意见，对于亚洲的稳定非常重要。

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