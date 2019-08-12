新华社伊斯坦布尔8月11日电 专访：“我在新疆看到的与西方媒体报道截然相反”——访土耳其《光明报》总经理阿科奇

新华社记者易爱军

土耳其《光明报》总经理通奇·阿科奇近日在伊斯坦布尔接受新华社记者专访时说，今年7月，他和其他国家的记者走访中国新疆多地，“我在新疆看到的与西方媒体报道的情况截然相反”。

7月14日至22日，由中国国务院新闻办公室主办的中外媒体“走进丝绸之路经济带核心区”主题采访活动在新疆举行。阿科奇同来自中国、美国、俄罗斯、意大利、沙特阿拉伯、日本、伊朗等国的媒体同行一起赴新疆多地深入采访，与新疆各族群众面对面交流。

某些西方媒体对新疆进行歪曲不实报道。阿科奇指出，他在新疆亲眼看到的，却是与这些西方媒体报道截然相反的情况。

阿科奇说，新疆地区一派平静祥和景象，当地民众爱好和平，此次新疆之行期间，他与其他国家的记者一起在新疆城市街头自由漫步，随意与当地民众交谈，记者们还走访了和田地区的一些家庭，看到的是当地人安居乐业、生活其乐融融。

阿科奇发现，新疆民众的生活内容可不只是上班工作和下班回家，他们喜欢参加“真正的社会活动”，在下班后与家人一起逛夜市、聚餐、参加娱乐活动。他还看到，不少人会演奏乐器，人们在街头翩翩起舞、乐在其中。

阿科奇说，他和他的同行们还参观了新疆的两家职业技能教育培训中心，记者们在这些教培中心里可以自由走动，他自己还同近30名学员聊过天。他认为，新疆近年来社会稳定，当地的教培中心在其中发挥了重要作用。

在阿科奇看来，这些教培中心呈现出“了不起的现代化”。他说，这些教培中心都设有近20门职业技能教育培训，每名学员都能学一门实用的职业技能，学员们还能学到法律知识。经过在教培中心的学习，学员们的就业机会大大提高。

阿科奇还说，他和他的同行们参观了乌鲁木齐、和田和阿克苏等地，有机会了解到当地一些新的发展项目的进展。“中国中央政府关注新疆，在当地，大规模的发展进程正在稳步推进。”

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