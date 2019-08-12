巴勒斯坦谴责以色列侵犯阿克萨清真寺

新华社拉姆安拉8月11日电（记者吕迎旭 尚昊）巴勒斯坦11日谴责以色列对位于耶路撒冷老城“尊贵禁地”（以方称圣殿山）的阿克萨清真寺的侵犯行为。

巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳当天发表声明说，以色列政府应该为犹太人闯入清真寺并引发冲突负责。他呼吁国际社会和阿拉伯国家立即介入，阻止以色列在耶路撒冷和阿克萨清真寺的敌对行为。

11日是今年宰牲节的第一天，10多万穆斯林前往阿克萨清真寺做礼拜。当天恰逢犹太人一年一度的“圣殿被毁日”，以色列警方宣布允许犹太人前往圣殿山举行纪念活动，遭到穆斯林强烈反对和阻拦。为此，以色列警察使用催泪弹、眩晕弹等试图驱散聚集的巴勒斯坦人，双方爆发冲突。

据巴勒斯坦医疗部门消息，当天的冲突共造成40名巴勒斯坦人受伤。以色列警方称4名警察在冲突中受伤。

位于耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）同为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是巴以冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列警方控制。

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