巴基斯坦暴雨致161人死亡

新华社伊斯兰堡8月11日电（记者刘天）巴基斯坦国家灾害管理局副局长萨基卜·蒙塔兹11日说，从今年7月开始的暴雨已在巴全国范围内造成161人死亡，另有137人受伤。

蒙塔兹在电话中告诉新华社记者，截至目前巴全国有34条道路、14座桥梁、53个商店和320处民房在暴雨中被毁。他说，位于该国西北部的开伯尔-普什图省有56人在暴雨中死亡，巴控克什米尔地区有35人死亡，东部旁遮普省有27人死亡。

据巴基斯坦媒体11日报道，过去两天的暴雨在巴南部信德省首府卡拉奇造成11人死亡，并导致卡拉奇市内涝灾害，严重影响了居民生活以及公路和铁路交通。

报道说，造成死亡的原因主要是连日暴雨导致部分房屋屋顶坍塌以及电线漏电。暴雨使卡拉奇市约35%的地区处于停电状态。

信德省灾害管理部门10日发布了洪水警告。蒙塔兹说，卡拉奇的降雨预计将在12日减弱。

受季风影响，每年6月至9月为巴基斯坦的雨季，降水量较其他月份明显增多。

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