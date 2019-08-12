美国一家托儿所发生火灾5名儿童死亡

新华社华盛顿8月11日电（记者刘阳）美国宾夕法尼亚州伊利市消防部门11日说，当地一家托儿所当天发生火灾，造成至少5名儿童死亡，另有数人受伤。
伊利市消防局局长居伊·桑顿对媒体说，托儿所设在一个居民区的一处独栋住宅内，11日凌晨突然起火，造成至少5名儿童死亡。托儿所负责人在火灾中被烧伤，已被送到医院进行救治。
当地一名居民告诉媒体，死亡儿童中有4人是她的孙辈，年龄从10个月到8岁不等，包括2个男孩和2个女孩。她说，孩子们的父母因为要上夜班，所以把他们安置在托儿所。
第5名死亡儿童的身份目前正在确认中。
火灾具体原因有待进一步调查。据媒体报道，消防部门初步勘验后认为，起火地点可能在住宅一层的客厅。
网上官方信息显示，这家托儿所已在当地注册，具备运营资质。
伊利市位于宾夕法尼亚州西北角伊利湖畔，人口约10万。
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