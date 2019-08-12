巴基斯坦停运去印度的“友谊客车” 恢复时间未定

巴基斯坦方面10日停止运营前往印度的一趟客车，而这趟客车先前被视为两国的“友谊客车”。
客车在巴基斯坦境内运营方、巴基斯坦旅游开发公司的旅游主管艾尔沙德·阿里告诉路透社记者，客车一般早6时从巴基斯坦东部城市拉合尔出发，终点是印度首都新德里，一周六班。
阿里说，依据政府指示，这条线路自10日起暂停运营，恢复运营的时间另行通知。客车在印度境内运营方、德里交通公司暂时没有回应巴方的说法。
路透社报道，印度和巴基斯坦之间目前没有直飞航班，巴基斯坦8日停止运营前往印度的两趟列车；客车停运意味着两国间公共交通运输方式全部中断，仅剩唯一一个边境口岸瓦格赫开放，两国公民可以步行过境。
“友谊客车”1999年开始运营，几乎没有中断。今年2月，印控克什米尔地区发生自杀式炸弹袭击，印度中央后备警察部队至少40人死亡。印度与巴基斯坦随后在克什米尔爆发武装冲突，边境贸易一度中断，但没有影响客车运营。
印方5日宣布取消克什米尔印方控制区的特殊地位，招致巴方强烈谴责。巴方7日决定驱逐印度驻巴基斯坦高级专员、即大使，同时暂停两国贸易。
印度和巴基斯坦1947年独立，双方都宣称对克什米尔拥有主权，两国曾爆发三次战争，其中两次是为争夺克什米尔。印巴当前分别控制部分克什米尔地区。（郑昊宁）【新华社微特稿】
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