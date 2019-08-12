人民币汇率符合中国经济基本面（锐财经）

人民币汇率水平与经济基本面基本相符；有贬有升，双向浮动，在合理均衡水平上保持了基本稳定——日前，国际货币基金组织（IMF）发布中国年度第四条款磋商报告，中国人民银行发布《2019年第二季度中国货币政策执行报告》，分别得出这样的结论。针对近期热议的人民币汇率“破7”和所谓“汇率操纵国”言论，多方表示，人民币汇率短期波动由市场助推，长期走势则是经济基本面决定的。中国经济良好的基本面为人民币汇率稳定奠定基础，下一步将稳步深化人民币汇率市场化改革，外汇管理政策将继续保持稳定。

不存在明显高估或低估

在中国年度第四条款磋商报告中，IMF重申2018年中国经常账户顺差下降，人民币汇率水平与经济基本面基本相符。根据IMF章程第四条款规定，IMF每年都会派出工作小组到成员经济体调研，就宏观经济政策、经济发展形势与成员经济体进行磋商，并在IMF决策机构执董会进行讨论。

IMF在报告中指出，2018年中国经常账户顺差占国内生产总值（GDP）的比例下降约1个百分点至0.4%，预计2019年该比例将保持在0.5%。根据评估，2018年中国外部头寸与中期基本面和可取政策对应的水平基本相符。

IMF中国事务主管詹姆斯·丹尼尔对媒体表示，2018年人民币汇率水平与经济基本面基本相符，并不存在明显高估或低估。他指出，近年来中国经常账户顺差持续下降，IMF支持中国增强人民币汇率灵活性，继续推动中国经济转型、扩大开放和推动结构性改革。

报告还说，IMF执董们称赞中国近期的改革进展，尤其是在降低金融部门脆弱性和继续开放经济方面取得的进展。他们建议中国继续推动经济再平衡，同时调整宏观经济政策以应对贸易紧张局势加剧。

“IMF关于中国汇率水平的结论是比较准确，也是符合实际情况的。”中国国际经济交流中心美欧研究所副所长张焕波对本报记者表示，作为货币领域的国际性专业组织，IMF的研究具有客观性和权威性，也证明一些国家罔顾事实的单方面结论是完全站不住脚的。

市场力量推动汇率起伏

具体来看，人民币汇率表现如何？

看短期——8月9日，中国人民银行发布《2019年第二季度中国货币政策执行报告》，指出2019年以来，人民币汇率以市场供求为基础，参考一篮子货币汇率变化，有贬有升，双向浮动，在合理均衡水平上保持了基本稳定。

上半年人民币对美元汇率中间价最高为6.6850元，最低为6.8994元，118个交易日中53个交易日升值、64个交易日贬值、1个交易日持平，最大单日升值幅度为0.70%（469点），最大单日贬值幅度为0.61%（414点）。

《报告》也指出，8月以来，受国际经济金融形势、单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响，人民币对美元有所贬值，突破了7元。这正是外汇供求和国际汇市波动的反映，是由市场力量推动和决定的。

看长期——根据国际清算银行公布的数据，2005年初至2019年6月，人民币名义有效汇率升值38%，实际有效汇率升值47%，是二十国集团经济体中最强势的货币，在全球范围内也是升值幅度最大的货币之一。

张焕波认为，从短期来看，汇率有所波动是正常的。当前不少国家降息，国际环境面临不确定性，加上国内经济面临下行压力，汇率波动恰是随市场状况有所调整的反映。而从长期来看，人民币长期稳定升值的态势没有改变，这与中国经济在国际上仍然保持在相对较高的增速区间是相一致的。

保持长期合理均衡稳定

未来人民币汇率走势会怎样？

中国人民银行调查统计司司长阮健弘表示，经济发展的基本面决定均衡汇率水平，上半年经济的稳中有进带来了底气和信心。

上半年，中国经济继续保持中高速经济增长。同时，经济结构不断转型升级，服务业和消费对GDP的贡献超过60%；增长质量在增强，高科技的工业增加值和工业投资增速较高；市场主体信心不断增强，微观主体经营状况持续改善，工业的产能利用率达到76.4%，达到历史较高水平；稳外贸初见成效，贸易结构在优化。

国家外汇管理局总经济师王春英则表示，境外机构对投资境内人民币资产表现了相当大的兴趣。2014年底，境外投资者持有的中国债券和股票价值为2000多亿美元，今年6月底达到了5500多亿美元。“我们对汇率稳定和国际收支平衡是很有信心的。”王春英说。

在张焕波看来，国内经济的平稳较快增长、进出口相对均衡的水平、中国大规模的外汇储备和当前各国相对宽松的货币环境，都为人民币保持在合理均衡水平上的基本稳定创造了有利条件。

央行方面表示，下一步将稳步深化人民币汇率市场化改革，同时稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)