中国驻巴基斯坦大使馆举行古尔邦节招待会

人民网伊斯兰堡8月11日电（记者 丁雪真）中国驻巴基斯坦大使馆10日晚举行古尔邦节专场招待会。驻巴基斯坦大使姚敬与来自旁遮普省拉瓦尔品第维吾尔族华人协会、吉尔吉特－巴尔蒂斯坦地区维吾尔族华人协会、巴中青年华侨联谊会和巴华侨华人协会80余名穆斯林侨胞共庆传统节日——古尔邦节。驻卡拉奇总领事王愚、驻拉合尔总领事龙定斌应邀出席。

姚敬向在巴侨胞致以最诚挚的节日祝福，重点介绍中巴关系以及祖国特别是新疆的最新发展成就。姚敬表示，中巴关系友好，两国各领域合作密切，其中广大在巴维族侨胞在促进新疆同巴交往方面发挥着重要作用，希望大家在推动中巴关系发展、维护祖国统一、增进民族团结等方面做出更大贡献。他强调，中国驻巴使馆将一如既往继续支持侨团工作，关心侨胞生活，为维族同胞提供更多回国学习、参访和经商的机会。

侨社代表感谢驻巴使馆长期以来的关心与支持，为祖国的富强昌盛而骄傲，为新疆的繁荣发展而自豪。其中三家维族侨社代表结合近几年多次赴新疆参访亲身经历，表示切身感受到新疆在党和政府坚强领导下所取得巨大发展成就，社会安定团结，人民幸福安康，坚信中国的未来将更美好，广大在巴侨胞并将继续全力支持新疆发展与稳定，共迎新中国成立70周年。

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