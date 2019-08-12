新技术助跑，中国高铁“一骑绝尘”（专家解读）

7月25日，2019青岛国际软件融合创新博览会在青岛国际会展中心开幕。图为参观者在展会上了解高铁列车智能服务升级方案。

新华社记者 李紫恒摄

据拉美社近日报道，德国奥米奥公司进行的一项研究显示，中国的高铁技术仍在不断发展，推进新一代自动驾驶高铁和磁悬浮列车的研发。

英国铁路技术网称，中国的高铁技术无可争议。自2003年进入市场以来，中国高铁迅速发展。中国成为世界高速铁路的“圣城”。

世界银行近日发布的《中国的高速铁路发展》报告指出，自2008年以来，中国高铁营业里程已超过2.9万公里，远远超过世界其他国家高铁营业里程的总和。截至2019年一季度末累计运输旅客超过100亿人次。时隔5年，世界银行再次向世界宣介中国高铁的成功。

近年来，中国高铁不断立下新的科技创新里程碑。中国正在研发的时速400公里可变轨高速列车，可在世界各地不同轨距和基础设施标准轨制的轨道上运行，满足跨国运输需求，有效提升“一带一路”倡议下的互联互通水平。此外，时速600公里的高速磁悬浮列车将为乘客提供更好的体验；时速250公里以上的高速货运列车也计划于今年底下线。

在高铁建设上，国家保持大规模资金投入，各省市积极进行区域性高铁规划。高铁科技创新也得到了国家的大力支持。“十三五”期间，国家启动了先进轨道交通重点专项，将使中国高铁的科技创新能力保持世界领先水平。

高铁是最新行业技术、基础工业技术和新兴技术的集大成者，是一个国家科技能力、工业能力和服务能力的综合展示平台。随着近年来高新技术的迅速发展，中国高铁技术和其他高新技术的深度融合带来许多惊喜。

在高铁装备、建设、运营和服务中，人工智能得到普遍应用。高铁智能化的核心是将人工智能和高铁技术结合。人工智能领域的图像处理、机器学习、知识挖掘等技术，是列车铁路各专业在建模分析、控制、状态检测等常用的工具。今年9月，中国首条智能高铁——京张高铁将进行联调联试。在京张高铁铺轨过程中，智能机器人检测，机械化、自动化铺轨机组以及施工信息化等手段的应用，大幅提高了轨道精度和施工效率。

在高铁的安全保障上，通过物联网、传感网和信息互联网技术的融合应用，可以实时获取列车运行状态，进行检测、诊断、预警，能够大幅提高高铁列车的运行安全系数和运营维护效率。

此外，还有一些技术也在铁路场景中大放异彩。例如，虚拟现实技术将改变旅客界面，高速通讯技术使得旅客能够在车里正常办公、社交和娱乐。

从全球范围来看，绿色化、谱系化和智能化是轨道交通未来主要发展方向。

绿色化是指新能源应用于高速铁路，即能源利用技术与高铁技术实现融合，例如正在研发的混合动力列车、燃料电池驱动列车等。谱系化指高速列车对不同场景的适应性，即新材料技术和高铁技术实现融合。智能化则是人工智能技术与高铁技术实现融合。

高铁技术的不断进步对社会发展意义重大。高铁将改变传统的城市概念、时空概念，对人们的生活产生深远影响。根据俄罗斯纪录片《中国速度》中的统计，从北京到上海，路程时间每节省一分钟，就能为中国经济带来数百万美元的收益，同时带动沿线地区的商业和旅游业蓬勃发展。高铁是促进不同地区经济平衡发展的一个有效工具，同时又能使社会资源向更有利的方向集聚。

未来15年，中国高铁将努力实现500公里以内的通勤化交通、1500公里的同城化交通和2000多公里的走廊化运输。

中国高铁也将继续“走出去”。未来欧亚铁路网的互联互通，将进一步推动构建人类命运共同体。同时，中国高铁技术的整体适应性较强，成本低、运量大、符合国际标准的中国高铁技术也适合非洲和南美洲等发展中地区。

（郑雨珂采访整理）

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