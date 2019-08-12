话语投契，中国-东盟关系更紧密（国际论道）

7月22日，2019中国—东盟教育交流周在中国贵州开幕。图为师生在中国—东盟少儿艺术教育成果展上参观簸箕画。

新华社记者 杨文斌摄

近日，中国-东盟外长会在泰国首都曼谷召开。与会各方在经贸、安全、人文等领域达成多个重要共识，中国-东盟合作取得新进展。此前，中国海关总署发布的进出口贸易数据显示，今年上半年，东盟超越美国，跃居中国第二大贸易伙伴。

当前，中国-东盟关系进入提质升级新阶段，备受国际社会瞩目。东盟是中国周边外交优先方向和“一带一路”建设重点地区，中国-东盟合作堪称引领东亚区域合作的一面旗帜。

“最具活力的伙伴关系”

随着中国-东盟外长会、东盟与中日韩外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会近日在泰国曼谷举行，中国-东盟关系再度成为国际舆论关注的焦点。

多家外媒纷纷对中国-东盟的最新贸易数据进行报道、解读。据《日本经济新闻》报道，2019年上半年，中国对东盟的贸易额同比增长4.2％，达到2918.5亿美元。东盟超过美国，成为中国第二大贸易伙伴，且“有史以来第一次，东盟有望在全年排名上超过美国”。该报道还指出，“在东盟国家中，出口增长突出的是越南。今年上半年，中国对越南的出口增长了14%。中国企业越来越多地在越南建立新的生产基地，生产零部件和材料。”

正如东盟外长们所说，东盟与中国对话伙伴关系是东盟最重要、最具活力的伙伴关系，也是最具实质性、惠及东盟最多的一组关系。不少外媒敏锐地捕捉到系列会议释放出的积极信号。

美联社关注到，东南亚国家外长呼吁在全球挑战日益增多之际深化一体化。中国则表示将致力于“妥善处理分歧”，并承诺将共同维护地区和平与安全。法国国际广播电台对此评价说：“各方聚焦在贸易摩擦背景下寻求发展机会。”

据法国国际广播电台报道，东盟国家对中方提出的3年内完成“南海行为准则”相关磋商的时间表表示欢迎。东盟各国在会后发表的声明中提出，各国确认建立互信、自我克制以避免事态复杂化的必要性。

路透社援引中国外交部长王毅的话报道称，域外国家不应有意放大过去遗留的分歧或争端，也不应利用这些分歧在中国和东盟国家之间播下不信任的种子。泰国《曼谷邮报》报道称，王毅指出，一些域外国家罔顾实际情况，发表不负责任的言论，相信不会得到相关国家的认同。

“‘一带一路’是长期增长动力”

在7月31日的第52届东盟外长会议上，中国与东盟就“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》对接达成一致，将启动并尽快完成磋商，提交今年11月领导人会议发表。这是继东盟10国分别与中国签署双边共建“一带一路”合作文件后，中国和东盟整体就高质量共建“一带一路”迈出的又一重要步伐。

“一带一路”不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。对此，作为“一带一路”建设重点地区的东盟深有体会。

马来西亚《市场前沿》网站将“一带一路”倡议视为东盟国家重要的长期增长动力。该报道指出，一些东盟国家正采取多种措施吸引长期投资，如泰国政府提出的“东部经济走廊”项目。该项目是泰国4.0战略的一部分，旨在让泰国经济转变为东南亚的经济引擎。而中国的“一带一路”倡议可以提供资金，满足东盟国家基础建设的要求，也可以支持落实《2025年东欧共同体愿景》和《东盟互联互通总体规划2025》。”

“菲律宾是共建‘一带一路’的重要合作伙伴。”菲律宾驻华大使罗马纳近日在接受媒体采访时表示，菲律宾正在为经济发展寻找新的机遇。菲律宾2017年推出“大建特建”计划，旨在完善菲律宾的基础设施，改善菲律宾人民的生活水平。该计划与共建“一带一路”倡议高度契合，推动了菲中两国在基础设施建设领域开展更多互利合作。

东盟互联互通协调委员会轮值主席伊丽莎白·布恩苏塞索表示，东盟国家基础设施建设需求巨大，但一些基础设施建设项目对于国际资金的吸引力不大，在项目和资金之间存在一道“鸿沟”。“我们欢迎像亚投行这样专注于基础设施建设的多边金融机构，加入到东盟国家的基础设施建设中。”

“构建经济命运共同体”

当前，单边主义和贸易保护主义抬头，逆全球化暗流涌动。面对充满不确定性的世界，中国和东盟在维护多边主义和自由贸易上话语投契，正相向而行。双方已达成共识，将携手推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RECP）谈判年内结束，加快地区贸易自由化进程。

新加坡《海峡时报》称，“RECP一经签署，这份由东盟10国及其6个自由贸易协定伙伴——中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度组成的协定，将成为世界上最大的区域贸易合约。”报道进一步指出，“北京希望借此促进区域秩序稳定，并进一步推动经济一体化。”

东盟持同样的态度。据法新社报道，“在摩擦影响全球经济的背景下，东盟国家关注如何寻求新的机遇。自由贸易肯定是区域所需要的。东盟各国正加快脚步，争取年内结束RCEP谈判，签署这份涵盖区域人口约占全球一半的协定。”

作为东盟的主要伙伴之一，中国加强地区合作的决心真诚而坚定。这让国际舆论普遍看好双方合作前景。

“中国的‘一带一路’倡议让各国看到了与中国合作的未来方向。它所谋求的不是短期效益，而是保证发展的可持续性。这对谋求发展的东盟形成了强大吸引力。”有外媒分析指出，中国外交的东南亚方向如今已基本稳定。中国不仅继续保持与东盟的经贸往来，还注重给出根本、深远的经济融合方案，与东盟构建经济命运共同体。

马来西亚《市场前沿》网站刊文称，“我们注意到，共建‘一带一路’将为东盟带来更多的动力和更长期的结构性变革，这是积极的一面。未来数月乃至数年，‘一带一路’倡议建设的潜在发展前景值得密切关注。”

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)