中国新任驻俄罗斯大使张汉晖抵莫斯科履新

人民网莫斯科8月11日电（记者 屈佩） 8月10日，中国新任驻俄罗斯大使张汉晖抵达莫斯科履新。俄外交部一亚局副局长什马涅耶夫斯基、国家礼宾局副局长米利亚耶夫，以及中国驻俄使馆外交官和两国媒体代表到机场迎接。
张汉晖在机场向中俄主流媒体代表发表简短讲话。他强调，中俄关系非常重要，这不仅体现在双边层面，两国关系对维护全球和平与稳定同样具有重要意义。张汉晖表示，中俄全面战略协作伙伴关系迈入新时代，作为新任驻俄大使，将和中国驻俄使馆全体同事们一起，继往开来，开拓创新，全力落实好习近平主席和普京总统达成的各项重要共识，继续大力推动中俄关系不断迈上新台阶。
张汉晖于1988年进入北京外交人员服务局工作。2004年至2014年，担任外交部欧亚司副司长、司长，2014年至2018年担任中国驻哈萨克斯坦大使，2018年至2019年担任外交部部长助理、外交部副部长。
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