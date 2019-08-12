阿根廷举行2019年总统大选初选

人民网布宜诺斯艾利斯8月11日电（记者 姚明峰） 当地时间8月11日，阿根廷2019年总统大选初选拉开大幕，首都布宜诺斯艾利斯街头大批民众前往投票点投票。根据阿根廷选举法规定，所有18岁至70岁的阿根廷公民强制参与投票，未能履行投票义务的阿根廷公民将面临罚款，如未能提供缺席证明，一年内将不能在政府公共机构办理申请护照等手续。初选的结果将决定各党派的最终候选人。

目前，总统大选主要竞争者，执政党“我们改变”候选人、现任总统毛里西奥马克里和全民阵线总统候选人阿尔贝托·费尔南德斯均已前往布宜诺斯艾利斯的投票点投票。阿根廷总统马克里在投票后接受采访表示：“本次大选对阿根廷十分重要，将决定国家未来30年的发展。”总统有力竞争者费尔南德斯表示，相信阿根廷人民将与我站在一起，今天阿根廷人民将决定国家的未来。

根据此前民调预测，此次初选中执政党与反对党支持率将十分接近，此轮支持率将直接影响10月27日举行的总统大选。初选最终结果预计将于当地时间11日夜间至12日凌晨揭晓。

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