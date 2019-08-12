位于比利时布吕热莱特市的天堂动物园日前宣布，中国旅比大熊猫“好好”于8月8日产下一对龙凤胎。目前，“好好”和一对大熊猫幼仔身体各项指标正常。至此，在比生活的大熊猫数量增至5只。

天堂动物园介绍说，8日13时26分，大熊猫“好好”顺利产下一只雄性大熊猫宝宝，初生体重160克；两小时后，“好好”又产下一只雌性大熊猫宝宝，初生体重150克。这是“好好”自2016年6月诞下幼仔“天宝”后，时隔3年再次顺利生产。天堂动物园园长董博兴奋地对媒体表示：“此次双胞胎大熊猫的诞生让天堂动物园乃至比利时全国上下都喜出望外。我们将继续为旅比大熊猫提供全方位的悉心照料，呵护好这一比中友谊的结晶。”

中国驻比利时大使曹忠明表示，大熊猫来到比利时，是两国人民友好情谊不断发展的象征和纽带。“好好”能够在异国他乡产下一对双胞胎非常不易。这对大熊猫宝宝是中比友好新的结晶。祝愿它们健康茁壮成长，像它们的爸爸妈妈一样成为中比友好的使者。

2014年2月，大熊猫“星徽”和“好好”来到比利时天堂动物园，很快就成为公园最受欢迎的明星动物。回想起当时的情景，董博至今记忆犹新：“当得知大熊猫到来的消息后，不仅比利时当地的居民，就连周边国家的游客都纷至沓来，每天都有数以千计的游客排起长队，争相观赏可爱的大熊猫。”

来自法国北部的游客克里斯蒂娜表示，他们一家每年都要驱车上百公里，专程来看大熊猫。“它们的样子太可爱了！不仅是孩子，就连很多大人都成了它们的‘粉丝’。现在，我很想带孩子去大熊猫的故乡中国看一看。”

动物园纪念品商店负责人爱丽丝表示：“我们根据大熊猫的模样设计生产了几十种产品，都受到游客们的追捧。其中大熊猫玩偶和印有大熊猫的文化衫是最受欢迎的。希望大熊猫宝宝健康成长，能够喜欢这里的生活，这也是比利时人民的希望。”

据了解，大熊猫生龙凤胎的几率很小。天堂动物园专门从中国请来了专业的医疗团队，对刚出生的大熊猫宝宝进行精心的照顾和看护。另据工作人员介绍，这对大熊猫宝宝将在比利时居住4年，然后回到中国。

（本报布鲁塞尔8月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月12日 03 版）

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