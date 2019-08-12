中欧电影合作走向深入

日前，欧洲视听观察组织发布报告称，2017年欧洲电影在中国的观影人次较上年增长69%，达3500万，就观影人次而言，中国已经成为欧洲电影最大出口市场，占到其海外总观影人次的37%。随着中国观影群体的壮大，中国市场正在为包括欧洲电影在内的全球电影带来越来越多的机遇。

近年来，流媒体等平台的兴起给民众提供了更多观影选择，也给传统电影带来了挑战，而中国观影群体的壮大给欧洲电影应对挑战注入了“强心剂”。据中国国家统计局最新报告，2018年，中国电影院线拥有银幕超6万块，比2012年增长3.6倍，银幕总数跃居世界第一。随着中国影院数量和观影人数的增长，中国观众观影需求也越来越多元化，不再满足于传统的好莱坞商业电影，这给欧洲电影进入中国市场创造了重要机遇。

法国科幻影片《星际特工：千星之城》、英国影片《帕丁顿熊2》等多部作品在中国赢得了不错的票房和口碑。其中，《星际特工：千星之城》在欧洲以外地区总观影人次达1940万，其中，中国观影人次超过1100万；西班牙影片《看不见的客人》在中国获得的票房收入是西班牙本土的近6倍；不久前，法国和黎巴嫩、美国合拍片《何以为家》在中国取得了口碑与票房的双丰收，总票房超过4000万美元，这也显示出中国市场对欧洲电影的多元化需求。

随着近年来中欧在人文领域交流不断加强，中欧在电影领域的合作也越来越深入。以西班牙为例，2014年，中国与西班牙签订电影合拍协议，为中西电影合拍提供了法律层面的保障和影片制作发行的便利，优化整合了两国电影资源。预计首部中西合拍动画电影《自行车总动员》将很快与中国观众见面；另一部中西合拍动画电影《守龙者》正在中国进行拍摄制作，预计将于2021年在中国和西班牙上映。

分析人士指出，中欧在电影领域的合作是双赢的，合拍片通常契合双方观众的口味，在资金、技术、评奖等方面也享受双方的优待。此外，借助欧洲成熟的国际营销机制和电影节等渠道，中国电影也将拥有更多走向国际市场的机会。

目前，中国已与包括英、法、西等在内的10多个国家签署了电影合拍协议，合拍片在未来将成为中欧电影合作的重要模式。近两年，很多中欧合拍片项目也正在实现彼此文化理念的更好融合，《夜莺》和《狼图腾》等合拍片在票房和口碑上都获得了成功。在此基础上，中欧在合拍片领域合作的深化将进一步促进双方电影产业的发展和电影文化的交流，推动中国电影国际化，增进中欧人民的友谊。

（本报马德里8月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月12日 03 版）

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