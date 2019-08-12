连日来，美国政府先是宣布拟从9月1日开始对价值3000亿美元的中国输美商品加征10%的关税，随后又将中国列为所谓“汇率操纵国”。这一系列单边主义和保护主义举动在美国国内引起不满，许多专家学者认为，升级对华经贸摩擦只会给美国自身造成更严重损害，同时也将给全球经济发展和稳定带来更大风险。

“指责中国‘操纵汇率’没有根据”

美国彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪认为，美国一些人先后推出新一轮加征关税计划和“汇率操纵国”指控，这违背了二十国集团领导人大阪峰会期间美中两国元首达成的共识。

哈佛大学肯尼迪政府管理学院经济学教授杰弗里·弗兰克尔撰文指出，当汇率由市场决定时，它会自动抵消关税。国际货币基金组织条款中有关汇率操纵的国际公认标准包括以下两条——一国为压低本币汇率而持续进行单边干预，以及巨额经常账户盈余，这些都不适用于今天的中国。此番美国财政部突然决定将中国列为“汇率操纵国”，这是美方“肆意践踏既定规范、专业见解、美国机构长期信誉乃至法律文本的又一个例证”。

弗兰克尔还指出，美国政府现在一方面指责中国“操纵汇率”，另一方面自己却希望能操纵美元汇率。“美国政府不满足于施压美联储降息，还明确试图通过公开发声压低美元汇率。”

卡托研究所贸易政策研究中心主任丹尼尔·伊肯森认为，当前美国政府的保护主义政策正在推高美元汇率，“这只会导致永久的贸易赤字”，“如果希望美元稳定下来，我们需要制定更可预测、更冷静的政策”。他还表示，目前美国“冲动的、不可预测的冒险政策”正在全球范围内引发“不确定性浪潮”。

美国智库战略与国际问题研究中心政治经济学家、高级研究员斯蒂芬妮·西格尔同样认为“指责中国‘操纵汇率’没有根据”。她表示，国际货币基金组织此前发布的报告就指出，中国外部头寸基本符合经济基本面。从全球金融稳定的角度看，人们希望美国政府的决策能变得更加审慎。

诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼近来连续在《纽约时报》等美国媒体就美对华经贸摩擦问题发表文章。他认为，“懂经济的人一直在从美国政府中不断流失，剩下的大都是无知之辈”，把受到加征关税限制的进口商品的价格与其他进口商品的价格进行比较，会发现美国企业和消费者的负担明显加重了。“这实际上是对美国消费者增税。”

“经贸摩擦升级的结果只会是双输”

“美国消费者将支付加征关税措施的大部分成本，出口行业和价值链上的失业工人也将为加征关税付出代价。”美国约翰·霍普金斯大学国际经济学高级研究教授、国际货币基金组织前第一副总裁安妮·克鲁格表示，“经贸摩擦升级的结果只会是双输。”

克鲁格强调，自己支持开放的多边贸易体制，也支持通过世界贸易组织框架解决贸易争端。她说，有证据表明，经贸摩擦正在损害全球经济。此外，由于不确定性增加和经贸摩擦升级，美国经济增长或进一步放缓。“我相信人们终会意识到经贸摩擦的破坏性有多大。在经贸摩擦问题解决前，那些实施开放贸易政策的国家经济增长将比其他国家更快。”

“如果对价值3000亿美元的中国输美商品加征10%的关税，显然会提高美国消费者购买商品的成本。”弗兰克尔对记者表示，“越来越多证据表明，美国企业和消费者的利益正遭受损害。很少有人相信美国正从目前的情况中受益。”弗兰克尔还强调，美国现在一些人认为加征关税措施将迫使中国作出让步，这一想法是错误的。

自本届美国政府实施保护主义政策以来，许多经济学家不仅从经济学原理指出其危害，还对加征关税措施的具体影响展开了大量实证研究。芝加哥大学经济学家菲利克斯·廷特尔诺与记者分享了自己同其他两名经济学家新近开展的一项研究。该研究考察了2018年美国对进口洗衣机加征关税所造成的影响。研究发现，加征关税导致美国消费者购买洗衣机的成本上涨了12%左右，这意味着每年总体消费成本上升15亿美元。加征关税不仅让消费者付出更多成本，还会导致他们难以享受更优质的产品。

“美国的排外主义和保护主义将危害全球”

“世界上最大的两个经济体之间出现经贸摩擦，势必会对全球经济产生不利影响。去年以来，全球经济增长放缓，前景变得更不明朗。”弗兰克尔说。

目前，全球投资市场面对中美经贸摩擦升级的避险心态正逐步显现。摩根大通分析师约瑟夫·卢顿和布鲁斯·卡斯曼不久前在一份报告中写道，“与地缘政治不确定性（主要是贸易冲突）相关的商业信心下滑是拖累全球增长的核心因素”“这种拖累已导致全球资本支出增长出现实质性放缓。全球工厂产出持续疲软，连续三个季度的年化增长率停滞在1%左右。”

在升级经贸摩擦的同时，美国一些人正试图将美国对华政策推向全面盲目对抗。许多长期关注中美关系的专家认为，这一做法将给地区乃至全球局势稳定造成负面影响。

美国前代理助理国务卿董云裳在一场演讲中提出，对竞争的过度关注将导致长期的零和视角，如果美中双方不把政策重点放在共同利益上，两国就无法合作。

美国前驻华公使傅立民指出，“美国的排外主义和保护主义将危害全球。美中两国积极参与国际体系是两国继续前进的前提，也是全球繁荣稳定的先决条件。”

（本报华盛顿8月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月12日 03 版）

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