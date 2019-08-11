印度多地持续暴雨致死人数升至132人

新华社新德里8月11日电（记者姜磊）据印度媒体11日报道，近日印度西海岸多地持续暴雨引发洪灾和山体滑坡，造成的死亡人数已上升至132人，另有多人失踪。

据印度《今日商业》网站报道，受灾最严重的喀拉拉邦至少有57人死亡，古吉拉特邦至少有22人死亡，马哈拉施特拉邦至少有27人死亡，卡纳塔克邦至少有26人死亡。

喀拉拉邦3个地区11日发布暴雨红色预警。因受天气影响，该邦瓦亚纳德地区的救援工作受阻。

据了解，洪水和山体滑坡导致多地交通瘫痪。喀拉拉邦目前已有25辆列车停运，港口城市科钦的机场已关闭3天，预计11日将部分恢复运营。

印度每年6月至9月是季风雨季，雷电暴雨天气频发，洪水及泥石流等灾害经常发生。

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