联合国安理会强烈谴责班加西爆炸袭击事件

新华社联合国8月10日电（记者王建刚）联合国安理会10日召开利比亚局势紧急会议，强烈谴责当天发生在利比亚东部城市班加西的汽车炸弹袭击事件，同时强调联合国无意从利比亚撤出。

班加西当天发生一起汽车炸弹袭击事件，联合国利比亚支助特派团的3名工作人员在袭击中丧生，另有包括3名联合国工作人员在内的多人受伤。袭击事件发生后，安理会召开利比亚局势紧急会议，强烈谴责这起袭击事件。

安理会本月轮值主席、波兰常驻联合国代表沃内卡代表安理会成员向受害者家属致以最深切的慰问。安理会全体成员及与会代表为遇难的联合国工作人员默哀。

会议召开前，联合国秘书长古特雷斯发表声明，对这一袭击事件进行了最严厉的谴责。

联合国负责维和行动的助理秘书长凯塔向安理会表示，袭击事件发生在班加西民众正准备庆祝宰牲节的时刻，凸显了恐怖主义在利比亚境内的持续威胁，也显示出利比亚“在缺乏统一的政府、军队和警察的情况下，在全国范围内实施安全保障工作的困难和局限性”。凯塔强调说：“联合国无意从利比亚撤出。”

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前，利比亚许多地区处于无政府状态，两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

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