新华国际时评：推动构建契合新时代要求的中日关系

新华社东京8月11日电 题：推动构建契合新时代要求的中日关系

新华社记者沈红辉

8月10日，外交部副部长乐玉成与日本外务事务次官秋叶刚男在日本举行新一轮中日战略对话，就中日关系及共同关心的国际地区问题坦诚深入地交换了意见。当前，中日关系持续改善，双方应巩固这一势头，积极扩大互利合作，推动构建契合新时代要求的中日关系。

中日战略对话始于2005年，是两国政府加强战略沟通的重要渠道。至2012年，中日战略对话共举行13次，为增进双方相互了解和政治互信，推动中日关系健康发展发挥了重要作用。后因日方一系列错误言行，对话被迫中断。

近来，在双方共同努力下，中日关系呈现改善发展的良好势头。今年6月，两国领导人在二十国集团领导人大阪峰会期间成功会晤，达成十点共识，为中日关系发展指明方向。中日战略对话时隔7年重启，正是旨在落实双方领导人共识，增进互信，扩大合作。

构建契合新时代要求的中日关系，要互补优势，互通有无，推动各领域双边合作提质升级。中日都已步入发展新阶段，各自面临新的挑战和机遇。应该看到，因发展阶段不一，双方经贸互补性依旧很强。近年来，从日本养老行业巨头进军中国，到中国互联网企业抢滩日本，中日经贸合作从传统制造业向医疗康养、互联网、金融服务等新产业、新领域拓展，新商机不断涌现。充分挖掘合作潜力，扩大互利共赢，是中日工商界的普遍诉求。

构建契合新时代要求的中日关系，要继续扩大人员和文化等各领域交流，增进两国民众特别是年青一代的相互了解。一段时间以来，随着双边关系回暖，双方人文交流日益丰富，高潮迭起，不断拉近两国人民的距离。今年是“中日青少年交流促进年”，双方正在开展修学旅游等形式多样的互访交流。未来5年，双方将安排3万名青少年实现交流互访。这将为新时代的中日关系打下良好的民意基础。

构建契合新时代要求的中日关系，要携手维护世界和平稳定与繁荣。当今世界处于百年未有之大变局，贸易保护主义、单边主义势力抬头，冲击自由贸易和多边体系。在当前国际局势下，中日拥有越来越多共同利益和共同关切。面对国际形势的新挑战，中日作为世界第二、第三大经济体，应在国际事务中加强沟通协调，携手维护自由贸易体制，推动构建开放型世界经济，使中日关系成为维护世界和平、促进共同发展的重要积极因素。“一带一路”倡议也将为实现中日多边合作开创新契机，成为新增长点。

步入新时代，中日关系发展面临新的历史机遇，但依旧存在一些复杂敏感的要素。双方应建设性管控好矛盾分歧，加强外交和安全领域对话。日方应继续妥处历史等重大原则问题，巩固政治互信，为构建契合新时代要求的中日关系排除干扰。

中日关系持续改善造福两国人民，符合时代潮流。只要双方着眼大局，持续相向而行，中日关系定能沿着和平、友好、合作的正确轨道持续向前发展。

(责编：燕勐、杨牧)