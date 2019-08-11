新华社贝鲁特8月10日电 通讯：“我们永远不会忘记中国医疗队”——记中国赴黎维和部队开展义诊活动

黄世峰

“我们永远不会忘记中国医疗队为我们提供的义诊服务，非常感激他们所做的一切。”10日，在位于黎巴嫩南部山区靠近以色列边境的伊贝尔·萨吉村，75岁的村民阿德尔·阿卜杜拉激动地说。

当天，中国第18批赴黎巴嫩维和部队医疗分队在当地举行大规模义诊活动。饱受腰椎损伤之痛20多年的阿德尔闻讯而来，得到中国医生提供的中医理疗服务，并获得免费药品。“今天在这里受到的关怀让我感到非常温馨。”他说，“非常感谢中国医生。”

这次义诊活动，中国维和医疗分队共派出17名医护人员，涵盖内科、外科、骨科、皮肤科、中医科、耳鼻咽喉科、特诊科等，并携带40余种药品以及一些医疗器械和仪器。

听说中国医疗队来义诊，当地男女老少纷纷来到义诊所在的村卫生室。65岁的村民瓦茜达·蒙齐尔患糖尿病和高血压多年，她说：“我要感谢中国医疗队，义诊免去了我们去一些私人诊所看病的麻烦，而且，通常我们也去不起私人诊所。”

由于地处偏远，加上多年战乱，伊贝尔·萨吉村医疗资源匮乏，村民长期面临看病难问题。一直以来，该村是中国维和医疗队固定的义诊点之一。不少村民如今甚至不用翻译就能配合中国医护人员诊疗，而他们口中的“你好”“谢谢”就是对中国医生最好的信任表达。

当天中国维和医疗分队共接诊近百人次，向当地卫生机构赠送了一批药品及器材。

当地市政官员萨米说，这是中国医疗队在不到一个月内进行的第二次义诊活动，“中国医疗队信守他们为该地区民众提供尽可能好的医疗援助的承诺，我们向他们表示诚挚的谢意。”

“义诊在一定程度上缓解了当地居民看病难、看病贵的问题，加深了我们与当地居民的友谊，这是我们维和部队开展人道援助的具体体现。”中国第18批赴黎维和部队医疗分队队长李如振说。

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