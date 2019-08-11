朝方表示韩美联合军演停止前北南难以接触

新华社平壤8月11日电（记者刘艳霞 江亚平）朝鲜外务省美国局局长权正根11日表示，在韩美停止联合军演前，北南很难实现接触。

据朝中社报道，权正根说，韩国方面在朝鲜的常规武器开发试验问题上小题大做，举行具有“侵略性质”的韩美联合军演，这是“大错特错”的。

另据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩10日现场指导了一种新型武器试射。自7月下旬以来，朝鲜已多次进行发射活动。韩国方面曾表示，朝鲜这种行为不利于缓和半岛紧张局势，敦促朝方停止类似行为。

韩国和美国5日启动2019年下半年联合军事演习。朝鲜外务省发言人6日谴责联合军演违背新加坡朝美共同声明及朝韩系列宣言精神。这名发言人说，对于由此可能引发的朝方反制措施，美韩负有不可推卸的责任。

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