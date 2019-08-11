利比亚民族团结政府同意过节停火 东部武装未回应

控制利比亚西部的民族团结政府9日发表声明，同意宰牲节期间停火，响应联合国的呼吁。不过，正在攻打首都的黎波里的东部武装“国民军”暂时没有回应停火呼声。

利比亚民族团结政府最高权力机构总统委员会在声明中说：“为回应联合国利比亚支助特派团，我们现在宣布在宰牲节期间实行人道主义停火。”

总统委员会给停火提出几点条件，包括要求冲突各方停止一切火力、暂停包括侦察活动在内的一切军事飞行、各方不得借停火之便调集兵力。总统委员会要求联合国利比亚支助特派团监督停火。

联合国利比亚支助特派团9日早些时候再次呼吁支持利比亚民族团结政府的武装力量与东部武装“国民军”10日至13日宰牲节期间停火。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年倒台，利比亚陷入动荡，形成西部和东部两大政治势力对峙的局面。获得联合国承认的利比亚民族团结政府以及支持这一政府的武装力量控制的黎波里等西部部分地区。国民代表大会在东部城市图卜鲁格另建政权，与军事强人哈利法·哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

“国民军”今年4月初向民族团结政府所在地的黎波里发起进攻，与效忠民族团结政府的武装交火，迄今没有攻破后者在城南的防线。

联合国利比亚支助特派团今年5月呼吁利比亚冲突各方斋月期间停火，没有得到“国民军”响应。“国民军”首领哈夫塔尔反而敦促麾下部队发起更猛烈攻势，夺取首都的黎波里，给对手以“颜色”。

“利比亚观察家”网站以消息人士为来源报道，哈夫塔尔麾下的部队正在准备对的黎波里南部发动新一轮陆地和空中攻势。

据世界卫生组织数据，自4月初的黎波里爆发战事以来，1000多人死于战火，包括100多名平民；接近6000人受伤；超过10万人流离失所。（王宏彬）（新华社专特稿）

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