英国晚高峰大范围停电 电力公司称发电机故障所致

英国9日晚高峰遭遇大范围停电，地铁停运、机场瘫痪、交通信号灯熄灭，一些医院甚至备用发电机熄火。按照英国交通警察的说法，这次停电及其造成的影响“史无前例”。

路透社报道，英国英格兰、威尔士等地区遭遇停电，首都伦敦多个区域未能幸免。虽然停电时长最多1个小时，但是停电造成的“混乱状况”预期会持续一整天。

停电恰逢周五晚，英国媒体说“这是一周中最繁忙的时段之一”，大量民众刚刚结束一周的工作，搭乘地铁、城际列车或飞机回家度周末。

实习医生安娜·斯坦菲尔德在社交媒体写道，她乘地铁打算回家，突然遭遇停电，“一车人困在黑漆漆的隧道内，整整困了2小时。这会儿刚被疏散下车。简直像一部烂电影！”

交通警察说，多条火车和地铁线路受停电影响，车次取消，造成大量旅客滞留。由于站台滞留旅客太多，伦敦最繁忙的国王十字火车站和尤斯顿火车站不得不关闭。

一些在社交媒体发布的照片显示，不少乘客被困在一片漆黑的地铁站内，拿手机当手电筒用。

伦敦警方提醒民众，许多交通信号灯停电，在地面行走或开车时要格外注意安全。

在英格兰地区萨福克郡伊普斯威奇镇，一家医院抱怨说，就连备用发电机也熄火了，情况相当紧急。

英国这次停电规模较大，暂不清楚总共多少民众受影响。西部电力公司估算，这家电企的大约50万名用户受停电影响。北部电力公司说，这家电企的大约11万名用户遭遇停电，东北部城市纽卡斯尔的机场和地铁运行受影响。

英国国家电力公司披露，当天停电与两台发电机出现故障相关，故障已经排除。

一些民众在停电之际联想英国退出欧洲联盟的艰难谈判和种种困境，干脆在社交媒体“幽他一默”。英国网民埃玛·克拉克在“推特”调侃道：“停电了。是不是有人试图给英国关闭电源后重新启动，以为这样就能‘修’好英国？”（杨舒怡）（新华社专特稿）

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