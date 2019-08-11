英国经济近七年来首次萎缩 缘于“脱欧”不确定性

英国政府9日发布数据，显示英国第二季度经济萎缩，系2012年第四季度以来首次。

英国国家统计局数据显示，4月至6月，英国国内生产总值环比下降0.2%。

国家统计局主管罗布·肯特·史密斯说，制造业和建筑业萎缩，而通常占主导地位的服务业几乎没有增长。

美联社报道，市场先前预期，英国经济第二季度将出现零增长，实际表现令人意外；英国经济萎缩缘于英国退出欧洲联盟的不确定性给商业投资施加压力，并且，英国获准推迟“脱欧”以后，企业减少库存。

英国2016年6月23日经由公民投票决定脱离欧盟，原定今年3月29日正式“脱欧”。只是，英国与欧盟去年11月达成的“脱欧”协议多次遭英国议会下院否决，双方今年4月同意延期“脱欧”最多6个月、至今年10月31日。

英国政府申请延期“脱欧”以前，许多企业为应对“无协议脱欧”，加紧生产并大量囤货，推升经济增长。今年第一季度，英国国内生产总值环比增长0.5%。

美联社报道，英国经济第二季度表现逊于预期，可能加剧民众对“脱欧”不确定性影响英国经济的担忧；自2016年以来，英国商业投资一直处于疲软状态，今年第二季度，商业投资进一步下滑0.5%。

咨询机构IHS马基特公司经济学家克里斯·威廉姆森说，国家统计局的数据显示，由于全球经济增长放缓和英国“脱欧”不确定性的影响加深，英国经济正在下滑，徘徊在衰退边缘。

如果英国经济连续两个季度萎缩，将意味着经济陷入衰退。普华永道会计师事务所经济学家迈克·杰克曼说，英国“脱欧”危机和全球经济前景的不确定性让英国经济在第三季度处境艰难。

美联社分析，英国经济第三季度不会继续萎缩，原因包括许多汽车生产商早些时候结束年度维修停工时间，将在8月开始运营。不过，英国议会9月将结束夏季休会，围绕“脱欧”的政治辩论将继续，英国“脱欧”的不确定性届时将加剧。英国中央银行英格兰银行1日警告，即使英国最终有序“脱欧”，仍然有三分之一的几率在明年初陷入经济衰退。

“脱欧派”中坚人物鲍里斯·约翰逊7月接替特雷莎·梅出任英国首相。他主张英国在10月31日以前必须完成“脱欧”，即使代价是“无协议脱欧”。英格兰银行行长马克·卡尼警告，“无协议脱欧”可能损害所有经济领域，英镑可能继续贬值。

法新社报道，英国政府机构7月预测，如果英国“无协议脱欧”，可能将陷入持续一年的经济衰退。（安晓萌）（新华社专特稿）

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