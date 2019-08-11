也门政府指责南方过渡委员会发动政变

新华社科威特城8月10日电（记者王薇 聂云鹏）亚丁消息：也门南方过渡委员会的武装力量10日占领临时首都亚丁的总统府。也门政府当天发表声明，指责南方过渡委员会发动政变。

据不愿透露姓名的也门政府官员消息，南方过渡委员会的武装力量10日夺取也门政府位于亚丁的多个军事基地，随后占领总统府。也门政府包括内政部长在内的多名高级官员被迫乘机离开亚丁，前往沙特阿拉伯首都利雅得避难。

也门政府随后发表声明称，南方过渡委员会在亚丁的行动是对国际社会承认的也门合法政府发动政变。声明还呼吁阿联酋停止对南方过渡委员会提供任何经济和军事支持。

在也门政府发表声明后，沙特领导的多国联军要求亚丁的冲突双方从11日凌晨1时开始停火，并要求南方过渡委员会的武装力量撤出占领的区域。

当天早些时候，阿联酋外交部曾发表声明，对亚丁持续数日的武装冲突表示严重关切，并呼吁有关方面保持冷静克制。

本月1日，亚丁一处政府军基地遭胡塞武装袭击，造成84名政府军人员伤亡。6日，南方过渡委员会组织游行示威及悼念活动，其武装力量与也门安全部队发生冲突。此后，双方冲突升级并一直持续。

南方过渡委员会成立于2017年5月，由当时遭也门总统哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合南部26名部落、军政领导人组建而成。

2011年，也门国内局势发生动荡，南部地区分裂势力趁机发展壮大，并再次提出独立要求。2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年，在沙特等多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省，但也门南方仍有一些势力要求独立。

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