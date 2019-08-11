美防长邀韩国加入“护航联盟” 韩方未明确答应

美国新任国防部长马克·埃斯珀9日在韩国首都首尔会晤韩国国防部长官郑景斗，呼吁韩方参加针对伊朗的“护航联盟”，后者没有明确答应，以“会考虑各种方案”回应。

韩联社以多名韩国官员为消息源报道，埃斯珀在会晤中呼吁韩方参与“护航联盟”。郑景斗回答，韩方正在研究各种方案，保护通过霍尔木兹海峡的韩国船只。

按照一名韩国官员的说法，埃斯珀只是“泛泛而谈，不是明确请求”。韩联社记者报道，美方在防长会晤中呼吁韩方提供支持，实际等同于正式邀请。

一些消息人士披露，韩方正在研究的方案包括把在索马里以外海域执行任务的韩国反海盗部队部署至霍尔木兹海峡。

美国正在拉拢盟友加入“护航联盟”，至今应者寥寥，英国和以色列说有意加入。

韩国是埃斯珀亚太五国之行最后一站。他先前拉澳大利亚和日本“入伙”，同样没有获得明确承诺。澳方说需要慎重考虑，日方以需要“综合判断”作答。

日本共同社8日以多名日本政府人士为消息源报道，日方考虑单独向距离伊朗数千公里的也门海域派遣自卫队。这一方案既着眼于与伊朗保持友好关系，同时，也门沿海是美方为“护航联盟”划定的活动范围。

埃斯珀稍后与韩国总统文在寅会晤。韩国总统府青瓦台一名官员说，埃斯珀与文在寅没有讨论韩国加入“护航联盟”事宜。

韩联社报道，埃斯珀与郑景斗会晤时，强调美日韩安全合作重要性，希望美国的这两个盟国维持它们之间的《军事情报保护协定》。郑景斗回答，韩方将“综合考虑”后决定。

依照这一协定，韩日可共享情报。只是，日方先前针对韩方采取出口管制措施，触发韩方强烈反应，警告可能不再续签这一协定。

报道说，埃斯珀与郑景斗和文在寅会晤时，没有提及敏感的分担驻韩美军费用事宜。韩美今年3月签定新的驻韩美军费用分担协定，韩方今年承担份额增加8.2%，达到9.24亿美元。

这份协定今年年底到期，预期双方短时间内将谈判新版协定。美国总统唐纳德·特朗普一直敦促韩方承担更多费用。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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