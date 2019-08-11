俄抗议日本把争议领土标入奥运地图 认定此举非法

俄罗斯外交部9日抗议日本在东京奥林匹克运动会网站地图中把争议岛屿标为日本领土。

俄罗斯和日本就国后岛、择捉岛、色丹岛和齿舞群岛主权归属有争议。日方将四岛称为“北方四岛”，俄方称四岛为“南千岛群岛”。这些岛屿第二次世界大战以前属于日本，二战结束后由苏联和俄罗斯相继实际控制。由于岛屿主权争议，双方至今没有缔结和平条约。

东京2020年夏季奥运会定于明年7月24日至8月9日举行。奥运会网站发布的火炬接力路线图把这些争议岛屿标为日本领土。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说：“我们认定，这类举动非法。这种举动显然不利于营造（对话的）氛围，而且毒害氛围……这完全不利于双边关系，对日本自身也没有好处。”

俄罗斯联邦委员会、即议会上院委员阿列克谢·普什科夫在社交媒体“推特”写道，“奥运会的意义在于庆祝体育和和平，而不是加剧敌对”，日方这一举动跨越“红线”，应当放弃这种做法。

俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫2日登上择捉岛，招致日本政府抗议。俄罗斯外交部副部长伊戈尔·莫尔古洛夫6日重申俄方对南千岛群岛的主权。

韩国政府7月同样抗议日方在奥运火炬接力路线图中把韩日争议岛屿独岛（日本称为“竹岛”）标为日本领土。日方回应说，不接受韩方抗议。（安晓萌）【新华社微特稿】

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