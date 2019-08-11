波兰众议院选出新议长

新华社华沙8月10日电（记者陈序 张章）波兰众议院9日举行选举，来自执政党法律与公正党的候选人伊丽莎白·维特克在选举中胜出，接任当日正式辞职的库赫钦斯基，成为新一任波兰众议长。

在当日议会选举中，此前担任内政部长的维特克获得了众议院460个议席中的245张支持票。9日早些时候，维特克履行了辞去部长职务的手续。反对党公民纲领党候选人玛乌戈扎塔·基达瓦-布隆斯卡获得135票。

因陷入涉嫌私用公务飞机丑闻，波兰前众议长库赫钦斯基9日正式辞职。波兰众议院副议长泰尔莱茨基8日宣布，众议院将于库赫钦斯基正式辞职当日选出新的众议长。

库赫钦斯基自2015年11月起担任波兰众议长。波兰媒体上周曝光他多次出于私人目的，同其家庭成员乘坐公务飞机，引发广泛争议。库赫钦斯基随后承认，他在任职期间曾23次与家人乘坐政府官员的专用飞机，他妻子也曾在他本人不在场时单独乘坐过公务飞机，但他同时强调，自己没有违反任何法律。

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