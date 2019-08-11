新华社纽约8月10日电 全球原油需求前景不明打压国际油价

新华社记者罗婧婧

由于资本市场担忧贸易摩擦威胁全球经济增长和原油需求前景，加上美国商业原油库存意外增加，国际油价本周遭受重挫，布伦特原油期货价格自今年4月份的高点一度下挫逾20%，跌入熊市区间。

截至8月9日收盘时，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格收于每桶54.50美元，较上周五下跌2.08%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶58.53美元，较上周五下跌5.43%。

本周后两个交易日，国际油价受主要产油国减产预期影响出现反弹。然而，贸易摩擦升级令全球资本市场恐慌情绪急剧升温，投资者担忧全球经济增长前景不明将减少原油需求。

德国商业银行分析师卡斯滕斯·弗里切表示，对市场需求和贸易摩擦升级的担忧依然在压制石油市场。

美国能源信息局7日发布的报告显示，美国上周商业原油库存环比增加240万桶，与分析师预测的环比减少大相径庭。与此同时，美国原油库存较近5年均值高约2%。报告发布后，国际油价颓势进一步加深。

奥布赖恩期货公司高级市场策略师乔希·格雷夫斯表示，除非做空情绪改变，否则美国原油价格可能降至每桶40美元左右。如今美国原油产量仍在上升，出口和原油库存数据均令人失望，市场可能进一步下挫。

由于看淡全球经济前景，国际能源署（IEA）9日将其对今年原油需求增长的预期调低至每天110万桶，减少10万桶，同时将其对2020年需求增长预期也下调至每天130万桶，减少5万桶。

IEA表示，2019年上半年，经济增速下滑迹象增加及经贸摩擦加剧导致全球石油需求增速创2008年来新低。IEA在报告中下调了对印度、沙特、韩国和一些欧洲国家的石油需求预期，但调高了其对中国的石油需求预期。

新华财经分析师郑彬认为，从市场消息面看，原油供应与需求均存在下行的可能，这给油价下一阶段走势带来不确定性。其中很重要的一点是油价持续走低给北美页岩油厂商带来压力，可能导致供应增速趋缓，美股能源板块本周跑输大盘，也显示了油价对供应商的影响。同时，宏观面趋于紧张也导致更多资金从股市与能源市场流出，涌入美债、黄金等低风险资产。

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