新华社纽约8月10日电 经贸摩擦升级驱动美国股市大幅动荡

新华社记者刘亚南

近日伴随美方升级中美经贸摩擦，多个国家央行接连降息，美国国债收益率大幅下降，投资者避险情绪骤然上升。分析人士认为，风险持续存在，中美经贸摩擦升级令美国股市大幅动荡。

受中美经贸摩擦升级影响，美国三大股指5日均创下年内最大跌幅，道琼斯工业平均指数一度下跌962点，市场信心受到重创。本周最后一个交易日9日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌90.75点，收于26287.44点，跌幅为0.34%。标准普尔500种股票指数下跌19.44点，收于2918.65点，跌幅为0.66%。纳斯达克综合指数下跌80.02点，收于7959.14点，跌幅为1.00%。

本周投资者的焦虑和担忧情绪明显，市场避险需求7日急剧上升，美国10年期国债收益率一度降至1.595%，为2016年秋季以来的最低点；30年期美国国债收益率则跌至2.12%左右，接近2016年创下的历史最低值。

芝加哥联邦储备银行行长查尔斯·埃文斯7日表示，美联储自去年底以来已经显著放松了货币政策，但通胀水平疲软和对贸易前景的担忧可能意味着需要更多的降息。

与此同时，研究机构对中美经贸摩擦升级与美联储货币政策的相互推动感到担忧，认为中美经贸摩擦升级将推动美联储实施更为宽松的货币政策，后者反过来将为美方进一步升级中美经贸摩擦提供支撑。

美银美林认为，中美经贸摩擦升级提高了美联储进一步降息以维持经济扩张的可能性，预计美联储今年还将继续降息。

美国市场分析人士汤姆·埃赛表示，展望后市，中美经贸摩擦问题现在是整体市场稳定的最关键因素。如果经贸摩擦继续升级，不管美联储做什么，市场将会进一步下跌。

瑞银集团表示，经过最近几日下跌，当前股市价格已经反映了美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税的影响。如果这一决定被收回或美联储表示很快会进一步放松货币政策，美国股市可能重返下跌前的水平。但如果中美经贸摩擦升级，一些经济活动可能陷入深度亏损，供应链需要重新调整，美国股市可能继续下跌。

新华财经分析师张骐指出，展望未来，若新一轮关税落地，这会对美国零售业、制造业、采掘业就业带来不利影响。因此，在美国经济基本面并不乐观的背景下，随着美国贸易政策风险不断上升，避险情绪渐浓，美国股市或陷入趋势性下跌。

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