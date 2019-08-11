新华社北京8月10日电 题：IMF重申人民币汇率符合基本面 专家认为美方自欺欺人暴露于世

新华社记者刘开雄、有之炘、张千千

北京时间8月10日凌晨，国际货币基金组织（IMF）发布中国年度第四条款磋商报告，重申2018年中国经常账户顺差下降，人民币汇率水平与经济基本面基本相符。多位国内外专家认为，IMF此次报告等于否认美国对中国“汇率操纵国”的指责，美国乱贴标签自欺欺人的做法暴露于世。

IMF报告证实中国并未“操纵汇率”

此次IMF发布的报告显示，2018年中国经常账户顺差占国内生产总值（GDP）的比例下降约1个百分点至0.4%，预计2019年该比例将保持在0.5%。根据评估，2018年中国外部头寸与中期基本面和可取政策对应的水平基本相符。

IMF亚太部助理主任、中国事务主管詹姆斯·丹尼尔表示，2018年人民币汇率水平与经济基本面基本相符，并不存在明显高估或低估。

“从国际法的角度看，国际上是由国际货币基金组织来监督成员国汇率政策、避免成员国操纵汇率获取不正当贸易竞争优势。”中国金融四十人论坛高级研究员管涛说，IMF的报告没有支持美国认为中国是汇率操纵国的结论，没有改变6月份磋商结束后的总结陈词。“可以说，IMF最新报告没有认同美国给中国贴的汇率操纵国的标签。”

前美国财政部官员、战略与国际研究中心高级顾问马克·索贝尔告诉记者，IMF的上述报告驳斥了美国财政部近期对中国“操纵”汇率以获取不公平贸易竞争优势的指控，IMF对2019年中国经常账户顺差的预估显示中国并未干预外汇市场。

事实上，中国汇率市场化改革的成果有目共睹。IMF自2015年起连续5年发布报告认为，人民币汇率与中国经济基本面基本相符。根据国际清算银行公布的数据，2005年初至2019年6月，人民币名义有效汇率升值38%，实际有效汇率升值47%，是二十国集团经济体中最强势的货币，在全球范围内也是升值幅度最大的货币之一。

“汇率是中国经济的基本面决定的，中国宏观经济运行总体平稳，财政状况、金融风险总体可控，国际收支、跨境资本流动总体平衡，这是汇率的基本面。汇率变化是与中国经济基本面相适应的，人民币对一揽子货币的汇率也是稳定的。”中国民生银行首席研究员温彬说。

美国乱贴标签自欺欺人 意欲何为

自5日美国财政部宣布将中国列为“汇率操纵国”以来，来自国内外的专家普遍认为，美国的做法是在“自欺欺人”。

美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯告诉记者，IMF报告清楚显示中国“不存在任何操纵汇率”的行为，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”是基于特朗普总统的推文内容而非客观分析，是“武断、任性和政治化”的决定。

根据美国自身法律有关“汇率操纵国”的三条量化规定，中国仅满足其中关于对美经常账户顺差超过200亿美元的条款，其余两条均不符合其认定标准。

“中国不仅不符合其法律规定观察国标准，更不符合汇率操纵国的标准。美国自我打脸，违反自身设定标准，将中国列为汇率操纵国，不仅是无稽之谈，而且无法不让人怀疑其是出于政治和贸易谈判目的，企图对中国进行极限施压。”中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼说。

为了规避自己制定的量化指标，此次美国财政部引用1988年制定的法律，对所谓“汇率操纵国”标准规定含糊不清。更为可笑的是，美国财政部称中国有充足的外汇储备来干预外汇市场避免人民币贬值，但却没有这么做，因此应被视为“汇率操纵国”。

“中国央行基本退出了对汇率市场的直接常态化干预，而且采取了多种措施来保持人民币汇率的相对稳定。”瑞银证券中国首席经济学家汪涛表示，“在实际操作上，美国可能以此为借口进一步对中国出口产品加征关税或采取其他措施。”

“今年8月以来，人民币汇率出现一定幅度贬值，主要是全球经济形势变化和贸易摩擦加剧背景下市场供求和国际汇市波动的反映，是由市场力量推动和决定的。”德国商业银行新兴市场高级经济学家周浩说。

其实，当前国际市场对美国干预外汇市场的风险关心更甚。德国商业银行、美银美林等国际金融机构纷纷指出，当前美国干预外汇市场的风险其实在进一步上升。

来自德国商业银行的报告显示，特朗普政府一直呼唤弱美元汇率并且抨击美联储的货币政策，不排除下一步会直接干预美元汇率。美银美林报告称，近期市场的变化显示，美国政府打压美元的概率已经上升。

“美国总统特朗普批评欧元、日元等货币汇率，这实质上也是一种干预。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩说。

中国仍将坚持汇率市场化改革方向

事实上，自2005年“7·21”汇改以来，人民币汇率形成机制不断完善。

“人民币汇率如今实现了双向波动，央行退出外汇市场的常态式干预。”温彬认为，这十几年来的汇率市场化改革，中间价的确定，从汇改初期盯住美元到现在考虑一揽子货币，客观反映人民币均衡水平；汇率波动区间也从最初千分之三，现在已经扩大到2%。“人民币汇率短期内会随市场供求变化出现有弹性的波动是很正常的。”

人民币对美元汇率“破7”之后，市场人士预计，因为中国经济基本面依旧稳定，通过一系列双向波动，人民币汇率运行的长期稳定态势不会改变。

工银国际首席经济学家、研究部主管程实分析称，当前人民币对美元汇率“破7”从成因上看，全球贸易博弈的持续升级客观上导致中国经济多维承压。

立足于近年治理经验和未来国际环境，中国央行汇率政策和货币政策的核心逻辑不会动摇，预期管理和“稳增长”将双管齐下。

正如中国人民银行行长易纲日前在谈人民币汇率时所指出的，人民银行和外汇局将保持外汇管理政策的稳定性和连续性，保障企业和个人等市场主体合理合法的用汇需求，深化外汇领域改革开放，进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平，服务实体经济发展和国家全面开放新格局。

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