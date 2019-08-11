外交部发言人就英方涉港错误言行答记者问

新华社北京8月10日电 外交部发言人华春莹10日强调，香港事务不容任何外国干涉，中方严正要求英方立即停止一切插手香港事务、干涉中国内政的行为。
有记者问：据报道，英国外交部发言人称，拉布外交大臣9日就香港局势与香港特别行政区行政长官林郑月娥通话，请问中方对此有何评论?
华春莹说，今天的香港是中华人民共和国的一个特别行政区，早已不是英国的殖民地。英国对香港一无主权，二无治权，三无监督权。香港事务不容任何外国干涉。
她说，依照基本法规定，香港特别行政区的外交事务应归中央政府负责管理。英国政府直接向香港特别行政区行政长官打电话施压是错误的。中方严正要求英方立即停止一切插手香港事务、干涉中国内政的行为，不要再对香港指手画脚、煽风点火。
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