“森林与音乐”第五届剑桥徐志摩诗歌艺术节开幕

新华社英国剑桥8月9日电（记者 梁希之 徐涵）第五届剑桥徐志摩诗歌艺术节9日在剑桥大学国王学院拉开帷幕。百余位来自各国的诗人、艺术家和学者相聚于中国诗人徐志摩《再别康桥》笔下的康河畔，举办诵诗交流活动和艺术展。

本次艺术节的主题是“森林与音乐”，由剑桥大学国王学院“康河计划”、英国“保护濒临消失的世界基金会”和剑桥康河出版社联合主办。来自中国和西方的多位学者和出版人参加了诗歌艺术论坛等活动，就中英两国的文学与艺术交流、出版交流进行讨论。

英国著名作曲家、剑桥大学克莱尔学院院士蒂姆·布朗以中国唐代诗人李白的《春夜洛阳闻笛》为词谱曲，由英国之声合唱团在本次艺术节上首演，其动人的旋律和天籁般的歌声深深触动了现场观众。

徐志摩诗歌艺术节主席、剑桥大学社会人类学系教授艾伦·麦克法兰在接受新华社记者采访时说，徐志摩曾多次在其诗作里描写了树木，他认为中英两国文学创作在“寄情于山水”方面有着共通之处，通过草木、园林将自然与文化融为一体，希望参会的各国学者能够在花园、绘画、诗歌中享受大自然的美好。

整个8月，主办方还将在剑桥大学国王学院艺术中心、国王学院大教堂展厅等场馆举办多个主题艺术展。其中，“实践的力量——中国当代版画文献展”是目前中国唯一的版画文献展，本次展出的版画作品从材料、语言方式、艺术观念上呈现多元态势，力求展现中国当代版画的蓬勃生机。

本届艺术节期间，由中英两国文学家、音乐家与艺术家共同打造的《再别康桥》中英双语乐谱由英国剑桥康河出版社首次出版，全球发行。

剑桥徐志摩诗歌艺术节自2015年起每年夏天在剑桥大学国王学院举行，为中英两国当代诗人、艺术家与学者提供了一个国际化的交流平台，加深对彼此文化与历史的理解。

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