IMF用事实告诉世界真相，美方指责中国操纵汇率不攻自破

国际货币基金组织（IMF）9日发布中国年度第四条款磋商报告，重申2018年中国经常账户顺差下降，人民币汇率水平与经济基本面基本相符。

这份报告也坚定证实了中国并未“操纵汇率”，美方相关指责毫无根据、站不住脚。

先来看报告内容——

IMF在报告中指出，2018年中国经常账户顺差占国内生产总值（GDP）的比例下降约1个百分点至0.4%，预计2019年该比例将保持在0.5%。根据评估，2018年中国外部头寸与中期基本面和可取政策对应的水平基本相符。

报告还说，IMF执董们称赞中国近期的改革进展，尤其是在降低金融部门脆弱性和继续开放经济方面取得的进展。执董们对中国政府致力于多边主义和规则导向的贸易体系表示欢迎，认为中美贸易紧张局势应通过达成全面协议快速解决。

针对报告内容，不少全球知名专家都进行了第一时间的解读：

IMF亚太部助理主任、中国事务主管詹姆斯·丹尼尔表示，2018年人民币汇率水平与经济基本面基本相符，并不存在明显高估或低估。他指出，近年来中国经常账户顺差持续下降，IMF支持中国增强人民币汇率灵活性。

美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯说，IMF报告清楚显示中国“不存在任何操纵汇率”的行为，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”是“武断、任性和政治化”的决定。

前美国财政部官员、战略与国际研究中心高级顾问马克·索贝尔说，IMF的上述报告驳斥了美国财政部近期对中国“操纵”汇率以获取不公平贸易竞争优势的指控，IMF对2019年中国经常账户顺差的预估显示中国并未干预外汇市场。

多位专家在接受央视记者专访时也分析认为，国际货币基金组织的报告证明了中国并未“操纵汇率”的事实。

中国驻国际货币基金组织前执行董事何建雄说，从对基本面的判断的角度来看，中国的汇率是和经济基本面基本一致，我觉得这个判断是最核心的东西。国际货币基金组织它是在全球，对汇率政策协调机制的一个主要的多边机构，权威机构。那么对于汇率操纵，国际货币基金也有严格的定义，操纵汇率是什么，它是既有操纵的措施，又有明确的操纵的动机，那么从美国给我们贴标签的这个依据来看呢，一条都构不成。

中国国际贸易学会专家委员会副主任李永分析称，IMF的这份报告澄清了所有的事实，并没有任何的证据证明中国操纵了汇率，它用事实告诉了世界真相。

10日晚的新闻联播配发总台国际锐评《国际货币基金组织报告使美对我“操纵汇率”不实指责不攻自破》。

锐评指出，国际货币基金组织当地时间9日发布中国年度第四条款磋商报告，重申2018年中国经常账户顺差下降，人民币汇率水平与经济基本面基本相符。这充分证明，美方对中国“操纵汇率”的不实指责毫无根据，站不住脚，不仅严重违背基本常识，更是用政治手段亵渎专业精神。奉劝这些人认清大势，尊重常识，好好研读国际货币基金组织这份报告，客观理性专业地看待人民币汇率问题，迷途知返，尽快回到解决问题的正确轨道上来。

新华社10日发表《IMF重申人民币汇率符合基本面 专家认为美方自欺欺人暴露于世》的分析长文，进一步援引多位专家的分析，IMF此次报告等于否认美国对中国“汇率操纵国”的指责，美国乱贴标签自欺欺人的做法暴露于世。

“从国际法的角度看，国际上是由国际货币基金组织来监督成员国汇率政策、避免成员国操纵汇率获取不正当贸易竞争优势。”中国金融四十人论坛高级研究员管涛说，IMF的报告没有支持美国认为中国是汇率操纵国的结论，没有改变6月份磋商结束后的总结陈词。“可以说，IMF最新报告没有认同美国给中国贴的汇率操纵国的标签。”

事实上，中国汇率市场化改革的成果有目共睹。IMF自2015年起连续5年发布报告认为，人民币汇率与中国经济基本面基本相符。根据国际清算银行公布的数据，2005年初至2019年6月，人民币名义有效汇率升值38%，实际有效汇率升值47%，是二十国集团经济体中最强势的货币，在全球范围内也是升值幅度最大的货币之一。

“汇率是中国经济的基本面决定的，中国宏观经济运行总体平稳，财政状况、金融风险总体可控，国际收支、跨境资本流动总体平衡，这是汇率的基本面。汇率变化是与中国经济基本面相适应的，人民币对一揽子货币的汇率也是稳定的。”中国民生银行首席研究员温彬说。

那么，美国乱贴标签自欺欺人意欲何为？

美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯告诉记者，IMF报告清楚显示中国“不存在任何操纵汇率”的行为，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”是基于特朗普总统的推文内容而非客观分析，是“武断、任性和政治化”的决定。

根据美国自身法律有关“汇率操纵国”的三条量化规定，中国仅满足其中关于对美经常账户顺差超过200亿美元的条款，其余两条均不符合其认定标准。

“中国不仅不符合其法律规定观察国标准，更不符合汇率操纵国的标准。美国自我打脸，违反自身设定标准，将中国列为汇率操纵国，不仅是无稽之谈，而且无法不让人怀疑其是出于政治和贸易谈判目的，企图对中国进行极限施压。”中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼说。

而在中美经贸磋商过程美方的极限施压等一系列问题上，商务部条法司司长王贺军日前接受央视记者采访时再次重申了中方的观点，有人想通过搞极限施压，迫使中方让步，是不可能实现的。

针对美方再次出尔反尔，严重违背两国元首大阪会晤共识，升级贸易摩擦，宣布将自9月1日起对中国3000亿美元输美产品加征10%的关税，认定中国为“汇率操纵国”，王贺军表示，美方的这些单边主义、霸凌主义、保护主义的行为，破坏了中美经贸磋商的气氛，不利于中美双方经贸纠纷的解决，中方对此坚决反对。中国绝不接受别国的高压和恫吓，面对美国的单边主义和极限施压，中国绝不会在原则问题上做出妥协。如果美国执意升级经贸摩擦，中方将不得不采取反制措施。

王贺军表示，中方始终认为，贸易战解决不了问题，美方采取升级贸易摩擦的做法不符合中美两国和世界的利益。

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