洛阳考古方法获乌兹别克斯坦青睐 将助力探寻“汗血宝马的故乡”

新华社郑州8月10日电（记者桂娟、双瑞）在乌兹别克斯坦开展境外考古项目近两年后，洛阳市文物考古研究院的考古发掘方法尤其是钻探调查技术得到了当地相关机构的高度赞赏。双方将共同开展费尔干纳盆地的考古工作，探寻丝绸之路上的神秘古国“大宛”。

“我们已经谈好合作，乌兹别克斯坦费尔干纳国立大学准备设立洛阳考古方法研究中心，除田野工作外，还会开展学术交流、人才培养等项目。”洛阳市文物考古研究院院长史家珍9日向记者透露。

费尔干纳国立大学教授伊萨米迪诺夫·穆罕默德近日在洛阳参加考古沙龙活动时表示，洛阳自古就和费尔干纳盆地有密切交往，唐朝时洛阳居住着大量粟特人，现在建立合作关系是水到渠成。

费尔干纳盆地即中国古书上记载的“大宛”，位于乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国的交界地区，著名的汗血宝马就产自这里。作为丝绸之路的重要纽带，费尔干纳盆地属于多元文化碰撞之地，既可以看到中国的陶瓷、铜镜，也保留有雕塑等希腊元素。

“费尔干纳盆地见证商旅往来与文明交融，拥有十分重要的历史文化地位，我们对它了解还不够，等待开展更深入的考古工作。”伊萨米迪诺夫·穆罕默德说。

中国考古界已和乌兹别克斯坦建立了多年科研合作关系。早在2012年，中国社科院考古研究所就同乌方组建了联合考古队，对乌兹别克斯坦明铁佩遗址进行发掘，取得了丰硕成果。

此前，洛阳市文物考古研究院已经开展了一系列境外考古工作，包括在蒙古国寻找匈奴王庭、在塔吉克斯坦研究大月氏历史等。此次与费尔干纳国立大学的合作，有望推动学界对大宛古国取得更清晰的认知。

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