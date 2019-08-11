新华社科伦坡8月10日电 通讯：中国葫芦丝乐声在斯里兰卡悠悠响起

新华社记者唐璐

8月9日，在斯里兰卡科伦坡，学员在结业仪式上吹奏葫芦丝。新华社记者 唐璐 摄

8月9日，一阵阵悠扬的著名中国葫芦丝乐曲《婚誓》和《甜蜜蜜》从科伦坡斯里兰卡中国文化中心不断传出，原来这是参加葫芦丝培训班的学员们在举行结业汇报演出。葫芦丝吹奏者大部分是斯里兰卡人。

大约一个月前，当斯里兰卡中国文化中心要举办首期葫芦丝培训班的消息通过各种媒介广为传播后，5天之内便有3000多人前来咨询和报名。最终根据“先来先得”的原则，有20多名学员获得了参加免费培训的机会。

开班当天，来自湖北艺术职业学院的葫芦丝主讲教师唐瑞林简要介绍了葫芦丝的历史和基本吹奏方法，并现场演绎葫芦丝名曲《美丽的金孔雀》和《月光下的凤尾竹》。悠扬婉转的乐声不仅给学员“展示出”金孔雀开屏以及如诗如画的月夜美景，也激发了大家学习葫芦丝的热情。

8月9日，在斯里兰卡科伦坡，7岁的特努米练习吹奏葫芦丝。新华社记者 唐璐 摄

老师教得很用心，学员们学得也一样很用心。记者注意到，今年只有7岁的女孩特努米一直在聚精会神地体会老师讲授的内容。特努米悄悄地告诉记者，她喜欢中国，非常想学中文。

“特努米是培训班里学习最用心的孩子，非常刻苦，进步非常快。”唐瑞林这样夸自己的学生。在结业仪式上，特努米突然跑到讲台上说：“感谢唐老师的耐心授课，在培训班的这些天不仅让我有了一个新的音乐体验，也让我找到了未来目标，总有一天我会去中国。”

来自科伦坡凯拉尼亚大学中文系的大二学生维杰拉特纳和沙丽芙在培训班里总是形影不离。“我们都是学中文的，要想学好中文就要更多地了解中国文化，学习葫芦丝会对我们的中文学习有很大帮助。”

让小小的葫芦丝成为传递中国文化的纽带，这正是斯里兰卡中国文化中心举办培训班的初衷。文化中心主任乐利文对记者说，民乐是中国文化的重要组成部分，开办此类培训班的目的就是让斯里兰卡民众通过不同的艺术形式，更好地了解、体验和感受中国文化。

8月9日，在斯里兰卡科伦坡，来自湖北艺术职业学院的葫芦丝主讲教师唐瑞林（左）在培训班上纠正学员的指法错误。新华社记者 唐璐 摄

在异国他乡教授一群外国人学习中国乐器，对唐瑞林来说也是一次前所未有的体验。亲眼所见首次接触葫芦丝的学员掌握了基本吹奏方法，唐瑞林倍感欣慰，同时也被斯里兰卡人对中国文化的热情深深感动。

唐瑞林说，葫芦丝是中国民乐中相对容易普及的一种乐器，它的学习门槛并不高。“我已经和葫芦丝培训班的学员建立了联系，未来他们只要有学习需求，我一定会尽力辅导。毕竟，通过这些学员可以让更多的斯里兰卡人了解中国文化。”

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