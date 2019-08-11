第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛智利赛区决赛举行

新华社圣地亚哥8月9日电（记者尹南 张笑然）第12届“汉语桥”世界中学生中文大赛智利赛区决赛9日在圣地亚哥举行。来自比奥比奥大区圣尼古拉斯中学的16岁女生洛蕾托·约斯凭借流利的中文演讲和出色的才艺表演获得第一名。

本届比赛的主题是“携手汉语，筑梦未来”。共有8名选手进入当天在智利天主教大学举行的决赛。他们在演讲环节讲述了自己对中文和中国文化的热爱，在才艺表演环节展示了精彩的京剧、变脸、民族器乐及歌舞表演，引发观众的阵阵掌声。

洛蕾托·约斯对记者说，她的中文名字叫星美菱，学习中文已有4年时间。她最初通过互联网和手机应用自学中文，后来报名参加学习班。为了这次比赛，她从今年3月开始准备。“从我第一次接触中文起，我就爱上了这门语言。对我而言，学习中文不是消遣，而是我生活的一部分。”

中国驻智利大使馆文化参赞杨长青在致辞中说，15年来，智利教育部创立的汉语学习项目惠及一万多名智利公立中学的学生。学习中文有助于智利学生在日益全球化的今天拥有更广阔的国际视野及更全面地发展。

智利教育部全国语言学习项目协调员马尔科·科卢对记者说，越来越多智利青少年选择学习中文，很高兴看到今年的中学生“汉语桥”参赛人数比去年增加了一倍。

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